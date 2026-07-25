Cabo, por un simple suspiro

Sensacional victoria de Cabo de Cruz en la X Bandera Concello de Mugardos en un duelo cerradísimo y que se llevaron los de Boiro con un final extraordinario por delante de Samertolaméu que se quedó a menos de un suspiro de lograr la victoria. Solo tres décimas les separó en la meta. Fue una lucha sin cuartel desde la primera palada fijando Tiran-Pereira en la primera virada 4’25” seguido de Cabo de Cruz y Samertolaméu-Oversea con 4’29” los dos, avisando del duelo que iban a librar. En la segunda virada las proas cambiaron y Cabo de Cruz tomó la primacía con 8’42” por delante de Samertolaméu-Oversea en segunda posición con 8’43” y Tirán-Pereira tercero con 8’45” mientras Mecos empezaba a aflojar con 8’52” y caía a la cuarta posición.

La tercera y última virada fue una bordada admirable con Samertolaméu-Oversea fijando 13’29”; Cabo 13’32 y Tirán-Pereira, 13’33”. La ciaboga definitiva que se afronta con apenas una diferencia entre los tres primeros por apenas tres segundos, prepara una recta final de alto voltaje y las espadas en lo más alto.

Esfuerzo final

Unos 1.389 metros hasta la línea de sentencia de exagerada emoción, con los corazones de los aficionados en la boca, saltando a cada palada. Disputando la victoria los tres colosos, que luchaban por la victoria, metro a metro. Cabo de Cruz y Samertolaméu-Oversea cruzan la meta sin conocer la situación, pero la llegada fue aclarada y la victoria se la llevaron los atletas de Cabo con 33 centésimas por delante de los de Meira en un final de colosos. Tercero Tirán-Pereira que no pudo hacer nada y cruzó la meta en tercera posición a 15 segundos de los dos primeros. En esta gran final Mecos se fue apagando a medida que la regata avanzaba y ocupó la cuarta posición, pero el crono le adjudicó la sexta plaza general, superado por Mugardos y Bueu-Simei, cuarto y quinto de la general. Siguiéndoles Cabana-Ferrol, Narón, Cesantes-Rodavigo y Castropol.

La clasificación general tras esta Bandera de Mugardos está liderada por Cabo de Cruz con 59 puntos, es decir, cinco victorias en seis regatas, seguidos de Samertolaméu-Oversea con 53; Tirán-Pereira, 49; Mecos, 41; Bueu-Simei, 34; Mugardos, 32 y luego Narón; Cabana-Ferrol, Cesantes-Rodavigo y Castropol.

Liga Femenina

Victoria soberbia nuevamente de Salgado-Perillo que fue el gran vencedor de la XI Bandera Concello de Oleiros, que hubo que disputar por sistema contrarreloj y por persecución ante las dudas que presentaba el campo de regatas. Victoria sin paliativos de las vigentes líderes de la general femenina, con cinco victorias en las cinco regatas disputadas. Se presenta un camino de rosas para las chicas de Perillo, hacia una victoria absoluta en la Liga Femenina Gallega 2026.

Por detrás están Chapela-Wofco, Tirán-Pereira, Amegrove y Cabo de Cruz. Y más atrás ocupan los puestos de la general, Rianxo, Esteirama y Castropol.

Liga B

El C.R.Rianxo se proclamó vencedor de nuevo en la Liga B de la Liga de Traineras, celebrada en aguas de Santa Cristina en Oleiros, A Coruña, adjudicándose la XXV Bandera Concello de Oleiros. Son tres victorias en cinco regatas celebradas, con otras victorias de Salgado-Perillo y Remo Puebla, una cada uno. También hubo que celebrar esta prueba por sistema contrarreloj.

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La contienda se presenta plena de emoción en esta categoría para llegar a los puestos de play-off de ascenso a la división A, la próxima temporada. Indudablemente Rianxo domina con 33 puntos seguido de Salgado-Perillo y Puebla con 27 y 24, pero parece todo controlado.