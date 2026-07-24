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Tenis

El Campeonato Gallego entra en su fase decisiva en el Mercantil

Tomás Currás.

Tomás Currás.

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R. V.

El Círculo Mercantil de Vigo acogerá este domingo 26 de julio las finales del LXXXVII Campeonato Gallego de Tenis Absoluto-Memorial Antonio Santoro, una de las citas más destacadas del calendario tenístico autonómico. La jornada decisiva reunirá en las instalaciones del club a las mejores raquetas del campeonato para disputar los títulos absolutos en categoría femenina (11:30 horas) y masculina (13:00).

En liza siguen los máximos favoritos, Celia Cerviño, en categoría femenina, y Iago Domínguez en categoría masculina. El otro gran candidato, Tomás Currás, ha tenido que retirarse en octavos de final por lesión. Las semifinales tendrán lugar este sábado de mañana a las 11:30 (masculinas) y 13:00 (femeninas). El evento está abierto al público en general y cuenta con entrada libre para todos los aficionados al tenis.

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