Tenis
El Campeonato Gallego entra en su fase decisiva en el Mercantil
El Círculo Mercantil de Vigo acogerá este domingo 26 de julio las finales del LXXXVII Campeonato Gallego de Tenis Absoluto-Memorial Antonio Santoro, una de las citas más destacadas del calendario tenístico autonómico. La jornada decisiva reunirá en las instalaciones del club a las mejores raquetas del campeonato para disputar los títulos absolutos en categoría femenina (11:30 horas) y masculina (13:00).
En liza siguen los máximos favoritos, Celia Cerviño, en categoría femenina, y Iago Domínguez en categoría masculina. El otro gran candidato, Tomás Currás, ha tenido que retirarse en octavos de final por lesión. Las semifinales tendrán lugar este sábado de mañana a las 11:30 (masculinas) y 13:00 (femeninas). El evento está abierto al público en general y cuenta con entrada libre para todos los aficionados al tenis.
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