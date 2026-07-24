«El Celta es un club en el que cualquier jugador joven quiere estar»

Ya han pasado siete años desde que Rubén Albés (Vigo, 1985) se fue del Celta. Sin embargo, el Celta no se ha ido de él. Y más estos días, en los que el Leganés, por el que acaba de fichar, está entrenando -y jugando- en el campo de Barreiro que tan bien conoce.

Por eso, sonríe, abraza, bromea. Desprende calidez antes, durante y después de la conversación. Se siente en casa porque está en casa. Todo ello mientras su cabeza da vueltas para convertir a su nuevo equipo en «bravo y divertido». Una aspiración magnífica para un entrenador. Y agradecida para un aficionado.

¿Cómo fue el proceso de venir a Vigo desde Melgaço?

El Celta nos dio la solución y nos ha permitido tanto entrenar como jugar aquí en Barreiro. Por tanto, lo primero es agradecérselo. Tenemos a nuestra disposición el campo, que está en un estado perfecto. Sabía que son buena gente porque ya estuve aquí y soy de Vigo, pero no es fácil que un club de Primera División se porte como se ha portado el Celta con nosotros.

¿Qué ocurrió en Portugal?

Algo ajeno a nosotros. Las condiciones de los campos en Melgaço no permitían la práctica del entrenamiento y mucho menos del partidos. Así que tuvimos que buscar una solución lo antes posible. Y estamos un poquito mejor aquí en Vigo.

Me flipa Barreiro; aquí pasé dos años muy buenos y siempre es bonito volver

Imagino que serán unos días especiales en casa, compartiendo tiempo con seres queridos.

He aprovechado para visitar a mis padres, mi familia y algún amigo. Esos ratitos de café que tenemos para desconectar un poco. Y aquí en Barreiro, ya se lo decía a los trabajadores: me flipa el campo, es súper especial.

¿Muchos recuerdos?

Es que es un lugar especial. Por dónde está, por cómo es el césped, que es tremendamente rápido. Aquí pasé dos años muy buenos y siempre es bonito volver.

Hablando del filial del Celta, será su rival esta temporada.

Es el reflejo de un proceso de cantera realizado durante años. Y un premio a todos los entrenadores que trabajan en cada una de las categorías y a la apuesta del club, tanto de Carlos (Mouriño) antes, como ahora Marián. También está relacionado con el impulso que Claudio le ha dado a los futbolistas de la academia en cuanto a que sientan que realmente pueden jugar en el primer equipo. Eso da un plus a todos los equipos de categorías inferiores porque notas que estás cerca de conseguirlo si das un buen nivel. Y, lógicamente, el mérito de Fredi porque es tremendamente complicado lograr el ascenso y ellos lo han conseguido. Un salto más.

Solo por su apuesta por la cantera y por progresar dentro de un modelo de juego, el Fortuna ya ha ganado

¿Qué temporada le augura al equipo en una Liga tan complicada?

No lo sé. Es muy difícil hacer predicciones en Segunda División. Lo que tengo claro es que van a ser fieles a su estilo y que el club va a seguir apostando por la gente de la casa. También parecía difícil en Primera. Cuando aparecieron tantos canteranos, todo el mundo tenía dudas de si iban a ser capaces de rendir a buen nivel y han demostrado que sí. El tiempo irá diciendo dónde se coloca, pero solo por su apuesta por la cantera y por progresar dentro de un modelo de juego, el Fortuna ya ha ganado.

Desde que se fue, la evolución de la cantera está ahí. Pero antes también era buena. No en vano, la mayoría de jugadores que usted entrenó han llegado al fútbol profesional.

Sí. Cuando hablaba del buen trabajo, no iba solo a los últimos tres años. Me refería a un proceso muchísimo más largo. Los jugadores que están saliendo ahora y en las últimas temporadas llegan de un camino de ocho, nueve o diez años. Futbolistas que entraron en alevines y han ido pasando por entrenadores que los han mejorado, con una filosofía común. Esto no es algo inmediato, ni una cuestión de los últimos dos años. Los frutos se recogen tras una década de trabajo. Y yo me alegro. El Celta es un club en el que cualquier jugador joven quiere estar.

"El campo está perfecto", destaca Albés sobre Barreiro, donde su equipo trabaja tras ver el mal estado de Melgaço. / Jose Lores

¿Qué le parece el Celta de Claudio, el último peldaño de esta escalera?

Tremendo. Por estilo, por propuesta futbolística, por llevarla a cabo con jugadores de la casa en gran medida. Por dar oportunidades en muchos momentos y mostrar que los procesos no son tan lentos a veces y que los chicos tienen que jugar. Todo ha encajado perfecto entre el club, el míster y los futbolistas. Da gusto ser del Celta ahora mismo.

Aún es muy joven, pero ya acumula muchas vivencias. La penúltima fue en Qatar. ¿Cómo la valora?

Bien. Una experiencia de aprendizaje en una cultura diferente. Es un país con mucha calidad de vida y una Liga que está tratando de crecer con muchos jugadores extranjeros para desarrollar el fútbol qatarí. Aún existe una gran diferencia entre los locales y los que van de fuera, pero trabajan para que se vaya reduciendo poco a poco.

Y ahora Leganés. ¿Cómo se fraguó su fichaje?

Pues como casi todos (se ríe). El director deportivo llama a tu agente, te reúnes, intercambiáis opiniones y sentís que las dos partes pueden ayudar una a la otra. La verdad es que siento que he tomado una decisión adecuada y estoy realmente contento por ello.

Nosotros queremos estar arriba; esto va de hacer las cosas bien pensando en cumplir los objetivos

¿Qué respira en lo que va de pretemporada?

Respiro buena energía y un entendimiento muy grande de los futbolistas sobre el juego. Después de sufrir el año pasado, el grupo quiere cambiar y disfrutar esta temporada. La verdad es que tengo buenas sensaciones.

¿Se verá un Leganés con ese rock&roll y esa presión a pares que tanto le gusta?

Sí. Habrá momentos en los que sí. Otros en los que veamos un Leganés que se maneje también en bloque medio. Pero siempre con la intención de dominar el partido sin el balón y con el balón. Pero bueno. Llevamos 15 días de trabajo. Aún es pronto para sacar conclusiones y evaluar determinadas cosas. Además, la plantilla está sin cerrar. Por lo tanto, vamos a darnos tiempo. Lo que sí que es cierto es que las sensaciones son positivas.

¿Imagina una plantilla muy distinta cuando acabe el mercado a la que tiene ahora?

Espero que no. Me gusta tener las plantillas cerradas lo antes posible. Creo más en los fichajes que vas eligiendo que lo que aparece en el último momento. Es cierto que muchas veces quizás son interesantes por nivel, pero a lo mejor no se ajusta al contexto que necesitas o al perfil de jugador que te hace falta.

Tenemos que estar fríos, saber que tenemos un plan y tratar de cumplirlo

Si ya en el fútbol en general es complicado marcar objetivos a largo plazo, supongo que mucho más en una categoría tan larga y tan compleja como la Segunda.

Sí, pero nosotros queremos estar arriba. Eso es evidente. Vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible al primer partido de Liga y a intentar ganarlo. Esto va de disfrutar esta profesión, que es tan exigente, y de hacer las cosas bien pensando en cumplir los pequeños objetivos.

El fútbol no deja mirar mucho más allá del siguiente partido.

Y es que tampoco tiene demasiado sentido. Cuando ya llevas un tiempo en esto, te das cuenta de que casi todo cambia de un día para otro y de un partido para otro. Nosotros tenemos que estar fríos, saber que tenemos un plan y tratar de cumplirlo.

Más allá de objetivos clasificatorios, ¿cuál es su meta futbolística para este viaje que comienza aquí en su ciudad? ¿Qué Leganés le gustaría ver?

Un equipo bravo y divertido.

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