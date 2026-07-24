Galicia presenta a su selección juvenil de pilotos de GT-15

El secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García, asistió en Vigo a la presentación oficial de los dos jóvenes talentos que conforman la selección gallega de motonáutica como pilotos de GT-15, una especialidad en la que la comunidad gallega ha sido puntera creando la escuela de formación de la categoría gracias a la experiencia de Keko Pereira, campeón del mundo de la modalidad de lanchas Endurance.

«Hoy es un día alegre y lleno de felicidad», manifestaba el presidente de la Federación Gallega de Motonáutica, Carlos Gago. «Primero, se hace realidad un proyecto que comenzó hace unos años a través de nuestros pilotos y de nuestros técnicos y segundo, presentamos lo que es la selección gallega que va a competir en el Campeonato de España de GT-15 y todo ello tengo que agradecérselo al secretario xeral para o Deporte, a Roberto García, y al jefe del Servicio Provincial de Deportes, Daniel Benavides, por apoyarnos desde el principio».

Una prueba de motonáutica en Vigo. / Juan Caballero

"Enhorabuena a la Real Federación Gallega de Motonáutica por el excelente trabajo. El deporte gallego goza de una muy buena salud. Más de 320.000 licencias deportivas el pasado año es una buena demostración de ello», comentaba García. «Hay tejido, hay federaciones que están trabajando muy bien y la prueba es la Real Federación Gallega de Motonáutica que hoy presenta a su primera selección».

El tudense Alberto Estévez y el moañés Leo Valca han sido los seleccionados para esta primera etapa conjunta como selección, recogiendo el testigo del vigués Alejandro Alonso, pionero como piloto de la modalidad.

La GT-15, diseñada para jóvenes

Tras la primera prueba celebrada en Tui, el pasado mes de junio, restan dos citas más para poder completar el calendario oficial de competición de la Real Federación Española de Motonáutica, siendo la siguiente cita el 22 de agosto en la localidad asturiana de Navia, cerrando Cádiz, el 30 de octubre, en Arcos de la Frontera.

La GT-15 es una embarcación diseñada para pilotos juveniles que se inician en la competición en este modelo de lancha, con menos potencia una eslora que ronda los 4 metros y menor tramo de recorrido en distancia que sus hermanas mayores (las T-850 y GT-60), pero que no dejan de sorprender por su entusiasmo y espectacularidad, una clase promovida directamente desde las Federación y la Xunta de Galicia en la búsqueda de nuevos talentos

.