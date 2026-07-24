Pablo e Isa Cabello repiten subcampeonato mundial

Pablo e Isa Cabello, del Real Club Náutico de Vigo, cerraron este viernes su participación en el 64 Campeonato del Mundo de Vaurien repitiendo subcampeonato mundial, como en Bracciano 2025, y al igual que doce meses atrás resolviendo a favor un empate a puntos con el tercer clasificado.

En un Mundial dominado por las tripulaciones mixtas (los seis primeros puestos fueron suyos), la batalla por el oro fue controlada por Olmo Cerri (Circolo Velico Pietrabianca) y Gioia Bertolani, que se impusieron de principio a fin. En junio, campeones de Italia; ahora, del mundo.

En la cuarta fecha de regatas, la tripulación transalpina añadió un quinto, un tercero y un primero para sumar una serie extraordinaria (1º-1º-1º-3º-1º-1º-1º-[5º]-3º-1º): siete victorias sobre diez regatas (70%) y 13 puntos netos.

Una protesta rival

Los Cabello, padre e hija, tuvieron un viernes de poco viento y ola corta, unas condiciones desfavorables para su barco, el Nos impulsa Castilla y León, y sumaron un séptimo, un undécimo y un octavo lugar. Una protesta de un barco galo en la última prueba obligó al barco vigués a penalizarse y colocarse último. Perdían la plata porque Francois-Xavier Drogou (CN des Moutiers) y Caroline Guilloux (STE Regates a Voile D’Annecy), campeones de Francia en 2025, navegaban su mejor día (3º-2º-6º) y ponían a los vigueses contra las cuerdas.

Pablo e Isa necesitaban una gran remontada para terminar octavos y salvar el subcampeonato, se la jugaron en un role a cara o cruz... y salió cara. Acabaron con 41 puntos netos al entrar el descarte tras la sexta manga (3º-2º-2º-4º-[14º]-2º-2º-7º-11º-8º). Los mismos puntos que Drogou-Guilloux (7º-[11º]-6º-2º-5º-7º-3º-3º-2º-6º). Los vigueses mordieron la plata gracias a su mayor número de segundos puestos.

Los otros gallegos

En el Top Ten del Mundial, el Lenda/Profand de Pedro Fernández y Carolina Iglesias (RCN Rodeira) concluyó quinto (61 puntos) y sextos, los vigueses Nacho Campos y Yolanda Bastos (76). Y el Ence de Paula González (RCN Vigo) y Alejandra Vicens (Comisión Naval de Regatas de Marín), octavo y campeón femenino. El podio femenino fue íntegramente español, con otra regatista del Náutico en el mismo (Mencía García), tercera con Jimena Abril (Fluvial As Pontes) como tripulante.

El verano de 2027, el Real Club Náutico de Vigo será el anfitrión del Mundial en la ría. Segunda oportunidad en esta década para el club, que ya organizó el de 2022. La junta directiva que preside Tone Pérez espera superar en calidad organizativa a cualquier otra cita mundialista.