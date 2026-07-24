El Guardés inició la pretemporada a las órdenes de Prades

El Atlético Guardés 2026/2027 echa a andar. El pabellón de A Sangriña ha recibido sus primeros minutos de balonmano del año deportivo. José Ignacio Prades ha comenzado los entrenamientos con 18 jugadoras: la plantilla del primer equipo está ya al completo a excepción de Blazka Hauptman, que llegará a A Guarda el próximo lunes por motivos burocráticos; y de Ania Ramos, que se encuentra concentrada con el conjunto nacional de República Dominicana hasta el próximo 9 de agosto para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe; y a ellas se suman las tres juveniles Melina Rodríguez, Sabela Lomba y Silvia Lomba, que realizarán la pretemporada con ellas.

La puesta en marcha del equipo incluyevarias citas amistosas por distintos puntos de la geografía cercana. El primer partido del Guardés 2026/2027 será en A Sangriña, que el sábado 8 de agosto acogerá el II Memorial Juan Rodríguez ante el Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

El viaje más largo de la pretemporada será el siguiente, con el reconocido Torneo Summer Bag de Villacelama, que este año reúne a los organizadores Guardés, Aula Valladolid y Super Amara Bera Bera con el invitado Benfica. El primer rival de las miñotas será el Aula, el jueves 13 de agosto, jugándose el viernes 14 los dos encuentros restantes por la final y el tercero y cuarto puesto.

La tercera competición implicará repetir participación en el Memorial Julio Gilsanz, que este año celebra su tercera edición con el anfitrión Porriño y los invitados Guardés, Rocasa Gran Canaria y Lobas Alimerka Oviedo. Con los cruces todavía por determinar, las fechas previstas son el viernes 21 y sábado 22 de agosto en el municipal de O Porriño.

La cita final junta por tercera vez a los dos gallegos de la élite en la esperada Supercopa de Galicia, que se jugará el domingo 30 de agosto entre los equipos miñoto y louriñés, previsiblemente en Tui, pero con detalles todavía por confirmar.

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El gran título autonómico cerrará la preparación para la temporada, que inicia la Liga Guerreras Iberdrola el miércoles 9 de septiembre a las 20.30 horas recibiendo al Grafometal Sporting La Rioja en A Sangriña.