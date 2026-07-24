Etapa 19 del Tour de Francia, en directo

La montaña volverá a dictar sentencia este viernes en el Tour de Francia 2026 con una etapa corta, pero de enorme exigencia, entre Gap y la cima del Alpe d'Huez. Los corredores afrontarán 127,9 kilómetros marcados por un desnivel acumulado de 3.500 metros y cuatro ascensiones puntuables, un recorrido explosivo en el que apenas habrá margen para recuperar fuerzas antes del desenlace. El trazado incluye el Col Bayard y el Col d'Ornon, ambos de segunda categoría, el exigente Col du Noyer, de primera, y la subida definitiva al legendario puerto alpino.

A falta de solo tres jornadas para el final de la carrera, los favoritos al maillot amarillo se enfrentarán a uno de los momentos más determinantes de esta edición. El Alpe d'Huez, con sus icónicas 21 curvas de herradura y una ascensión de 13,8 kilómetros al 8,1 % de pendiente media, volverá a convertirse en juez de la clasificación general. Todo apunta a una batalla entre los principales aspirantes al podio en una jornada que puede dejar diferencias importantes antes del último fin de semana del Tour.