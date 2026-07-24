Einer Rubio, del Movistar, se empotra contra el coche del UAE

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar, no pudo acabar la etapa y tuvo que retirarse después de empotrarse contra el cristal trasero del coche del UAE, en los últimos kilómetros de la etapa. El corredor del conjunto español sufrió golpes y cortes en la cara, pero tuvo que retirarse del Tour.

El vehículo del UAE seguía a Pogacar, que acababa de pillar a Rubio, superviviente de la fuga de 42 corredores que animó la etapa hasta que el jersey amarillo pasó al ataque. Al parecer, se le cruzó un espectador, que se había desestabilizado, y para no atropellarlo tuvo que frenar bruscamente con tal mala suerte, que Rubio se dio de bruces con la parte trasera del vehículo.