El viento elige a sus favoritos en el Trofeo Conde de Gondomar

La 51º edición del Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Zelnova Zeltia ha arrancado en las Rías Baixas. Mientras que parte de la flota emprendía la exigente travesía hasta el faro del Carrumeiro Chico (puntuable para el Trofeo Carrumeiro Chico y el Trofeo Conde de Gondomar), los participantes del Trofeo Erizana se disputaban una regata costera de unas catorce millas en aguas de la ría de Vigo. El viento, estable durante buena parte del día, permitió que la competición se desarrollase con normalidad.

El Corsario Thunder (CY Vilagarcía), patroneado por Jorge Durán, fue el primero en virar el Carrumeiro Chico y continuaba al cierre su navegación rumbo a la llegada situada al sur de Cíes. Le siguen, aunque a cierta distancia, el Magical (RCN Vigo) y el Yess Too (MRCYB). En el Trofeo Erizana, el Unus (MRCYB) y O Fisgón (CS Moaña Mar) se colocaron líderes en las clases ORC 1-3 y ORC 4-5 respectivamente. En J80 encabeza la clasificación el Solventis Ribadeo (MRCYB).

Marcando el ritmo

La considerada regata reina del Trofeo Conde de Gondomar comenzó con siete minutos de retraso para esperar a que el viento, del suroeste de entre ocho y nueve nudos, se estabilizase. Desde los primeros compases el Corsario Thunder, un TP52 patroneado por Jorge Durán, impuso un fuerte ritmo de navegación. Fue el primero en alcanzar el desmarque y poco a poco fue ampliando diferencias sobre sus perseguidores.

La flota, camino del Carrumeiro. / Lalo R. Villar

Toda la flota optó por navegar por el exterior de Cíes buscando mayor presión de viento. «La navegación fue buena hasta la ría de Muros, donde nos empezamos a quedar en pozos de viento. La flota que venía detrás nos vio y fue corrigiendo y cambiando de rumbo y a nosotros nos costó más recuperar, pero el barco va en números y estamos contentos», aseguraban desde el barco tras dejar atrás el Carrumeiro.

La clasificación provisional del Trofeo Conde de Gondomar deberá esperar a la conclusión de la larga del Carrumeiro Chico. La combinación de la regata del Carrumeiro Chico con los dos bastones previstos para el sábado y la tradicional Vuelta a Ons del domingo decidirá a los vencedores.

Prueba costera

El Trofeo Erizana celebró su primera prueba costera con un recorrido de unas 14 millas con salida en Baiona y paso por Carallones, La Negra, Bondaña, Subrido, para finalizar el sur de las Cíes. Los ORC tomaron la salida con unos 16 nudos de viento, y diez minutos después lo hicieron los J80.

En ORC 1-3, el Unus, patroneado por Luis García Trigo (MRCYB), se situó al frente de la clasificación tras imponerse al Bonaventure de José Luis Ríos (RCN Vigo). El Salseiro de Manuel Blanco (RCN A Coruña) fue el primer barco de esta flota en cruzar la línea de llegada en tiempo real, pero la compensación de tiempos le relegó a la tercera posición.

Solventis, líder en J80. / Lalo R. Villar

En ORC 4-5, el liderato provisional corresponde al O Fisgón, de Roberto Telle (CS Moaña Mar), seguido del Asante Sana, patroneado por Juan Carlos Trabazos (LM Bouzas), y del Bouvento, de la Escuela de Vela del Monte Real, con Cibrán Isasi a la caña.

Entre los J80, el gran protagonista fue el Solventis Ribadeo, armado por Alberto Moro y patroneado por el excampeón de España de la clase, Javier Aguado. El menorquín volvió a demostrar su conocimiento de las Rías Baixas.

Una vez se de por concluida la primera jornada, el Trofeo Conde de Gondomar - Gran Premio Zelnova Zeltia afrontará este sábado una jornada decisiva. Dos recorridos barlovento-sotavento frente a las Cíes permitirán a las tripulaciones medir fuerzas en pruebas mucho más tácticas. Las maniobras, la velocidad en las transiciones y la lectura del viento pueden provocar importantes cambios.