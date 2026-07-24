Vela
Los Cabello siguen en la pelea por el oro mundial
La pareja viguesa, segunda en la clasificación general, presionan a los italianos Cerri y Bertolani, intratables hasta el momento
Redacción
Intratable. La tripulación mixta formada por Olmo Cerri (Circolo Velico Pietrabianca) y Gioia Bertolani cerró la tercera jornada de competición del Campeonato del Mundo, primera tras el descanso de este miércoles, con otra serie excelente: tres mangas, tres primeros puestos y entrada del descarte desde la sexta regatá. Así, con siete mangas diputadas, el tándem transalpino firma 6 puntos netos (1º-1º-1º-[3º]-1º-1º-1º) y elimina su peor resultado, una tercera posición del martes.
Pablo e Isa Cabello (RCN Vigo) pincharon en la primera prueba (decimocuartos), pero después concluyeron el día con dos segundos puestos. Unos resultados notables para mantener la segunda plaza en la general y estar cada vez más cerca de revalidar el subcampeonato mundial de Bracciano 2025.
Con poco viento y mucha ola, el barco de los Cabello, pensado más para lagos, estaba abocado a un resultado flojo. Con más viento, como ocurrió en las dos mangas siguientes, la tripulación viguesa corrió más e incluso estuvo por delante de la italiana varias boyas, “pero no fuimos capaces de contenerlo durante una hora”, confesaba el patrón vigués.
A mayores, la tercera manga fue para La Vecchia Signora del galo Brieuc Drogou (CN Moutiers) y Miguel Viejo (RCN Vigo), pero fue descalificado con bandera negra (fuera de línea9 en la salida, dando el triunfo también a Cerri.
«Matemáticamente el primer puesto sigue estando cerca, pero no se ven muchas trazas de que Cerri falle, así que necesitamos ser realistas y tener la cabeza fría para defender el subcampeonato”, sostenía Pablo Cabello.
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
- Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
- Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
- Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
- Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»