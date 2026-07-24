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Los Cabello siguen en la pelea por el oro mundial

La pareja viguesa, segunda en la clasificación general, presionan a los italianos Cerri y Bertolani, intratables hasta el momento

Los Cabello, durante una manga de ayer.

Los Cabello, durante una manga de ayer. / FDV

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Redacción

Vigo

Intratable. La tripulación mixta formada por Olmo Cerri (Circolo Velico Pietrabianca) y Gioia Bertolani cerró la tercera jornada de competición del Campeonato del Mundo, primera tras el descanso de este miércoles, con otra serie excelente: tres mangas, tres primeros puestos y entrada del descarte desde la sexta regatá. Así, con siete mangas diputadas, el tándem transalpino firma 6 puntos netos (1º-1º-1º-[3º]-1º-1º-1º) y elimina su peor resultado, una tercera posición del martes.

Pablo e Isa Cabello (RCN Vigo) pincharon en la primera prueba (decimocuartos), pero después concluyeron el día con dos segundos puestos. Unos resultados notables para mantener la segunda plaza en la general y estar cada vez más cerca de revalidar el subcampeonato mundial de Bracciano 2025.

Con poco viento y mucha ola, el barco de los Cabello, pensado más para lagos, estaba abocado a un resultado flojo. Con más viento, como ocurrió en las dos mangas siguientes, la tripulación viguesa corrió más e incluso estuvo por delante de la italiana varias boyas, “pero no fuimos capaces de contenerlo durante una hora”, confesaba el patrón vigués.

A mayores, la tercera manga fue para La Vecchia Signora del galo Brieuc Drogou (CN Moutiers) y Miguel Viejo (RCN Vigo), pero fue descalificado con bandera negra (fuera de línea9 en la salida, dando el triunfo también a Cerri.

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«Matemáticamente el primer puesto sigue estando cerca, pero no se ven muchas trazas de que Cerri falle, así que necesitamos ser realistas y tener la cabeza fría para defender el subcampeonato”, sostenía Pablo Cabello.

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