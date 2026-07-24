Bomba en la NBA: LeBron James firma por dos años y 8 millones con Philadelphia 76ers

El alero americano, pese a haber superado los 40 años de edad, seguía siendo uno de los grandes atractivos en el mercado de agentes libres de la NBA. La temporada pasada promedió 20,9 puntos habiendo jugado 60 partidos para la franquicia angelina, donde compartía vestuario con el esloveno Luka Dončić.

A principios de este verano el «Rey» decidió separar su camino de los Lakers y buscar un nuevo reto. Aunque desde Estados Unidos se especulaba con un emotivo regreso a Cleveland Cavaliers o a Miami Heat, LeBron ha decidido unirse a la franquicia de Pensilvania.

La cuantía del acuerdo, 4 millones de dólares por temporada, supone un drástico descuento salarial por parte del veterano alero para permitir que la franquicia mantenga flexibilidad financiera sin sobrepasar los límites salariales.

Un quinteto de ensueño para dominar el Este

Para sorpresa de muchos, LeBron se une a los 76ers formando sobre el papel uno de los quintetos más potentes que se hayan visto en la competición. Compartirá pista con otras tres grandes estrellas de la NBA: el base Tyrese Maxey , el alero Jaylen Brown (recién llegado tras un traspaso con Boston Celtics) y el pívot Joel Embiid, quien fue galardonado como MVP hace tres temporadas. El quinteto estelar lo completa el escolta bahameño VJ Edgecombe , considerado uno de los grandes prospectos de la liga.

Al mando del vestuario estará el técnico Nick Nurse, recordado por guiar al título a aquellos Toronto Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka en 2019. Con esta incorporación, los 76ers se posicionan de inmediato como el máximo candidato al trono de la Conferencia Este junto a los New York Knicks.

Esta será la quinta franquicia en la legendaria trayectoria de LeBron James (tras Cleveland Cavaliers en dos etapas, Miami Heat, Los Angeles Lakers y ahora Philadelphia), en la que buscará agigantar un palmarés histórico que ya luce 4 anillos, 4 MVP de la temporada, 4 MVP de las Finales y el récord de máximo anotador de todos los tiempos.