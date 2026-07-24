El Bembrive FS se refuerza con Amelia Cobelas e Iria Tilve

El Bembrive FS, que ha asegurado la continuidad de sus tres capitanas (María González, Claudia Martínez y Laura Centeno), se ha reforzado para la campaña 26/27 con una pívot, Amelia Cobelas (Cartelle, Ourense, 2001), y una ala cierre, Iria Tilve (Poio, 2006).

El club que preside Manuel Martínez presentó a sus dos nuevas jugadoras a la alcaldesa pedánea, Patricia Otero, y la vocal Antía González.

Cobelas, que conoce a jugadoras de su nuevo equipo (Patri Arruti y María González) a través de varias convocatorias con la selección gallega -fue campeona de España Sub-17 con Galicia en 2016-, se formó en el Cidade de As Burgas y ha disputado la Primera División -y la categoría de plata- tanto con el Cidade como con el Ourense Envialia. De hecho, jugó contra el Bembrive en las campañas 21/22 (Cidade) y 22/23 y 23/24 (Ourense). En 2024 fichó por el Estrela Cortegada, con el que ascendió desde Preferente -firmó 19 goles en la competición autonómica gallega ese año-.

“Siempre quise jugar aquí, conozco a muchas jugadoras de la selección gallega y de torneos y tienen un vestuario muy sano, además de ser un equipo muy ambicioso a la hora de luchar por objetivos en la liga y eso me ha acabado por convencer”, afirma la jugadora ourensana, que piensa “desde luego” en los play-offs: “Tenemos que mirar hacia arriba y ser lo más ambiciosas posible”.

Tilve, por su parte, ha pasado toda su trayectoria en Poio. Desde 2022, era asidua a las pretemporadas del equipo de Primera División, el Poio Pescamar, que la hizo debutar en la elite en mayo de 2025. La campaña pasada en el segundo equipo, de Preferente, aportó 7 goles.

“Me decidí por el ambiente, porque veía que es un grupo muy bueno, y porque me hacía bastante ilusión jugar en Segunda División, ya que vengo del filial del Poio en Preferente”.

Noticias relacionadas

La anécdota de Tilve es que “coincidí con Claudia cuando yo era muy pequeña, con 10 años, y empezaba en el Poio -Clau jugó en Poio de 2010 a 2016- y ella era un referente para mí”. Tilve, además, compite en el Club Piragüismo Poio, con excelentes resultados. Su apuesta por el quinteto verde se debe a que “me permite compaginar los estudios de Química”.