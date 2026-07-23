Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Yolanda Díaz OITPescanova abandona cría pulpoBebé Mundial VigoSuplemento pareja alquiler VigoCambios Deslinde en la CostaSin fumar en Cíes y OnsInditex vuelos AlvedroWhisky gallego
instagramlinkedin

Ciclismo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

La carrera, que une Voiron con la cima de Orcières-Merlette, promete reactivar la lucha por la clasificación general en un recorrido de 185,2 kilómetros y casi 4.000 metros de desnivel

Ciclistas en el Tour de Francia.

Ciclistas en el Tour de Francia. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Tras una etapa de transición en la que los velocistas recuperaron el protagonismo, el Tour de Francia vuelve a elevar la exigencia con una jornada diseñada para los escaladores. La decimoctava etapa, que une Voiron con la cima de Orcières-Merlette, promete reactivar la lucha por la clasificación general en un recorrido de 185,2 kilómetros y casi 4.000 metros de desnivel positivo. A estas alturas de la carrera, con el cansancio acumulado y la contrarreloj ya superada, cualquier desfallecimiento puede resultar decisivo en la pelea por el maillot amarillo.

El trazado incluye cinco ascensiones puntuables y presenta su primera gran dificultad con la Côte d'Engins, un puerto de primera categoría que puede romper el pelotón desde los primeros compases. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la subida final a Orcières-Merlette, otro puerto de primera donde los favoritos al podio tendrán una nueva oportunidad para medir sus fuerzas. También será una jornada clave para las escapadas, aunque solo los corredores con piernas excepcionales tendrán opciones de resistir el empuje de los principales candidatos al triunfo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  2. La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
  3. La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
  4. ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
  5. Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
  6. Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
  7. Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
  8. Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Grupo Coren factura un récord de 1.500 millones y lanza un plan de inversiones de 150 millones para nuevos proyectos industriales, incluida una planta de elaborados en Ribadavia

Grupo Coren factura un récord de 1.500 millones y lanza un plan de inversiones de 150 millones para nuevos proyectos industriales, incluida una planta de elaborados en Ribadavia

O Grove afronta los últimos trámites para la millonaria reforma de la calle Luis A. Mestre

O Grove afronta los últimos trámites para la millonaria reforma de la calle Luis A. Mestre

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

Al mal tiempo, buenos planes: qué hacer en Vigo un día sin sol

Al mal tiempo, buenos planes: qué hacer en Vigo un día sin sol

Al mal tiempo, buenos planes: qué hacer en Vigo un día sin sol

La gallega Zendal eleva un 12,7% sus ventas y alcanza una cifra récord de 133 millones en 2025

La gallega Zendal eleva un 12,7% sus ventas y alcanza una cifra récord de 133 millones en 2025

Cómo formar un equipo inicial para triunfar en 'Digimon Up'

Cómo formar un equipo inicial para triunfar en 'Digimon Up'
Tracking Pixel Contents