Esgrima
María Mariño busca un nuevo logro histórico en el Mundial
La viguesa es una de las principales bazas españolas en la cita de Hong Kong
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Hong Kong acoge por primera vez el Campeonato del Mundo absoluto de esgrima, que se disputa de hoy al 30 de julio. España acude con 24 tiradores y la misión de subir a los podios para garantizarse un posicionamiento estratégico de cara a la clasificación olímpica. El certamen congregará a la élite de más de un centenar de países.
Diego Balmori, responsable de comunicación federativa, sustenta las opciones españolas en la reciente inercia continental y valoró el momento de la viguesa María Mariño tras conseguir «un histórico bronce en florete».
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