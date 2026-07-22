María Mariño busca un nuevo logro histórico en el Mundial

Hong Kong acoge por primera vez el Campeonato del Mundo absoluto de esgrima, que se disputa de hoy al 30 de julio. España acude con 24 tiradores y la misión de subir a los podios para garantizarse un posicionamiento estratégico de cara a la clasificación olímpica. El certamen congregará a la élite de más de un centenar de países.

Diego Balmori, responsable de comunicación federativa, sustenta las opciones españolas en la reciente inercia continental y valoró el momento de la viguesa María Mariño tras conseguir «un histórico bronce en florete».