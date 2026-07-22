La ronda francesa
Una fuga decide la 17ª etapa del Tour con victoria de Philipsen
La 17ª etapa del Tour se ha resuelto con una escapada, como era de esperar salvo que los equipos con velocistas en sus filas decidieran controlar la carrera y apostar por una llegada masiva, lo que no ha ocurrido. La victoria ha correspondido a Jasper Philipsen. Tadej Pogacar ha circulado tranquilo y sin excesivos agobios con el único contratiempo sufrido por su compañero británico Adam Yates, descolgado buena parte de la jornada ciclista.
El Tour se adentra a partir de este miércoles en los Alpes, con tres etapas de alta montaña consecutiva. La primera supone una llegada a Orcières, la más sencilla del trío, donde podría darse una escapada con los líderes de la general pensando en las dos llegadas seguidas a Alpe d'Huez, adonde se sube por la vertiente habitual de las 21 curvas (viernes) y a través de La Sarenne.
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