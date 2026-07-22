El Coruxo regresa al trabajo

Se acabaron las vacaciones para la plantilla del Coruxo, que ayer volvió a los entrenamientos en las instalaciones de Fragoselo. Javi Pereira convocó a la plantilla, uniéndose varios jugadores juveniles, que durante la temporada entrenarán con el primer equipo para intentar hacerse un hueco.

Además de las caras nuevas, la novedad era el regreso de Guido, que tras una temporada en el Elche, aceptó la oferta del equipo presidido por Gustavo Falque para volver a vestirse la camiseta verde. central de 22 años, aunque también puede jugar un poco más adelantado, llegó a la primera plantilla del Coruxo procedente del equipo juvenil. No le costó mucho tiempo en hacerse un hueco en el equipo titular. La temporada pasada se fue al filial del Elche, en donde jugó un total de treinta y un partidos, marcado dos goles. No cabe duda que es un buen refuerzo para la defensa viguesa.

Con la llegada de Guido, Javi Pereira cuenta con una plantilla de veinte jugadores y, posiblemente, se completará con algún jugador juvenil de los que ayer realizaron el primer entrenamiento. De esos veinte jugadores, ocho de ellos, más los juveniles, son caras nuevas. El club también anunció la incorporación de Gael, que procede del juvenil del Celta.

Las caras nuevas en la plantilla del Coruxo para la próxima temporada liguera. | ALBA VILLAR

Ahora toca la parte más complicada para los jugadores, que no es otra que la de la preparación física, en donde hay que ponerse a punto ya que el técnico le exige a sus jugadores un importante desgaste durante los partidos. Si le unimos el calor, no cabe duda de que estos primeros días de trabajo serán duros.

El Coruxo jugará dos amistosos en la pretemporada en el campo de O Vao. El primero de ellos será el sábado de la semana que viene, a las 19 horas, ante una UD Ourense que se estrena en Primera Federación. El segundo partido será el miércoles día 19, a las 19 horas, ante otro equipo de Primera Federación, el Pontevedra.

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Javi Pereira quiso que los amistosos de la pretemporada fueran de nivel, pues en la lista hay que añadir al Celta Fortuna, Ferrol y Lugo. Todo ellos sin desmerecer al Estradense y al Boiro.