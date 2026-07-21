Baloncesto 3x3
El Vigo acude a la Copa de España femenina con un cuarteto olívico
El equipo masculino suma en Pontedeume una nueva victoria en el circuito gallego
El Vigo será el único equipo gallego en el cuadro femenino de la Copa de España 3x3, que se disputa este viernes y sábado en Santa Cruz de Tenerife. El cuadro olívico compartirá el grupo B con PBL Las Rozas, Ointxe!, La Celeste LP2K y Ceuta. No podrá acudir la triplista Raquel Asensio. Un accidente de coche le ha afectado a las cervicales. El presidente del club, Luis Ángel Guimeráns, confía en que pueda reincorporarse en O Marisquiño o al menos para el inicio de la próxima Liga 3x3 FEB. «Ha sido un duro golpe», admite. La sustituye Paloma Míguez, a la que acompañarán Uxía Martínez, Cris Freire y la capitana Carla Fernández; las cuatro, viguesas.
El equipo masculino, compuesto por David Guerra, Fernando Bello, Alejandro Iglesias y Rodrigo Varela, ha quedado campeón y con gran holgura del torneo de Pontedeume.
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