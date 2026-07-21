El Vigo acude a la Copa de España femenina con un cuarteto olívico

El Vigo será el único equipo gallego en el cuadro femenino de la Copa de España 3x3, que se disputa este viernes y sábado en Santa Cruz de Tenerife. El cuadro olívico compartirá el grupo B con PBL Las Rozas, Ointxe!, La Celeste LP2K y Ceuta. No podrá acudir la triplista Raquel Asensio. Un accidente de coche le ha afectado a las cervicales. El presidente del club, Luis Ángel Guimeráns, confía en que pueda reincorporarse en O Marisquiño o al menos para el inicio de la próxima Liga 3x3 FEB. «Ha sido un duro golpe», admite. La sustituye Paloma Míguez, a la que acompañarán Uxía Martínez, Cris Freire y la capitana Carla Fernández; las cuatro, viguesas.

El equipo masculino, compuesto por David Guerra, Fernando Bello, Alejandro Iglesias y Rodrigo Varela, ha quedado campeón y con gran holgura del torneo de Pontedeume.