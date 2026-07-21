La Travesía de la Ría, a escena

La Travesía a Nado de la Ría de Vigo, organizada por el Real Club Náutico, regresa después de dos veranos ausente y habiendo fijado el mismo día de semana y horario de su última aparición en 2023: el primer sábado de agosto a las cuatro de la tarde.

Tone Pérez, presidente del Náutico, recordó que la recuperación de esta prueba parte del programa de acción que se había planteado la directiva cuando asumió el mando: «Era uno de los objetivos que nos propusimos cuando llegamos; en enero de 2025 tomamos posesión y ese año no nos fue posible retomarla, pero sí ahora». El dirigente reconoció que habían tenido numerosas peticiones de nadadores y socios del club para el regreso del evento.

Para el dirigente, el regreso de la prueba de natación en aguas abiertas supone una doble buena noticia, pues además del retorno de esta competición, la más histórica de Galicia, «esta travesía tiene un programa escolar infantil que es el lanzamiento del ‘Vigo sabe nadar 2031’, que dentro del plan estratégico del club es uno de los que más ilusión nos hace para que todos los niños de Vigo de 10 años sepan nadar o tener unas nociones básicas», apuntó.

La junta directiva decidió mantener la apuesta por la natación vespertina entre la playa de O Con (Moaña) y la dársena deportiva del Náutico. En 2023 ganaron Mario Méndez (CN Vigo Rías Baixas) y Ana Pérez García-Picher (CN Galaico) en Elite y el redondelano David Blanco (CN Cuatro Caminos) y Margarita Ávila en la Máster/Popular, con 161 inscritos entre ambas categorías. Ahora, se espera también una notable participación, incluso superior. Juan Carlos Brión, presidente de la Federación Gallega de Natación, dio por sentado que «en la última semana previa al evento, las inscripciones se dispararán». Para él, esta travesía desata de manera inevitable un componente nostálgico: «Me trae muchos recuerdos», indica sobre su etapa como entrenador.

Tone Pérez se dirige a los asistentes durante la presentación. / Pablo Hernández Gamarra

La prueba, de 3.700 metros, es la tercera de diez del Circuito Gallego de Aguas Abiertas y el presidente federativo se mostró feliz porque «es la única de la zona y nuestros circuito es, tras el de la Federación Española, el mejor de España».

Tres categorías

María Gramary, directiva del club y responsable de las secciones de piscina, recordó que habrá tres categorías (la Elite, que compite en el circuito gallego, la Máster/Popular y la infantil de las generaciones 2010 a 2012) para los 3.700 metros y también una prueba escolar de 400 metros en la dársena interior, para nacidos de 2014 a 2017, con un máximo de 90 inscripciones.

Gramary agradeció que, con Luis Vilavedra al frente más el apoyo de Ángela Pereira (natación artística) y Laura Matos (natación), las secciones de agua hayan asumido la organización del evento. Además, el club contará con el apoyo de Guardacostas de Galicia, representado en la presentación por su jefe de la Unidad Operativa en Vigo, Jesús Goce, y la Guardia Civil del mar (asistió el capitán del servicio marítimo de la Benemérita en Pontevedra, Manuel Serrano).

Cerró el acto de presentación Daniel Benavides, responsable del deporte provincial de la Xunta, que aseguró el apoyo del Gobierno autonómico a la iniciativa de la natación escolar.