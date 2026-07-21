El Monte Real vuelve a citar a lo mejor de la vela en el 51º Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Zelnova Zeltia

El Monte Real Club de Yates presentó este martes en Baiona la 51ª edición del Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Zelnova Zeltia, una de las competiciones más prestigiosas del calendario náutico nacional, que volverá a convertir a Galicia en el gran punto de encuentro de la vela de altura del 23 al 26 de julio.

Después de celebrar el pasado año su medio siglo de historia, la regata inicia una nueva etapa manteniendo intacta la esencia que la ha convertido, desde 1976, en una referencia de la vela atlántica. Cinco décadas de celebración ininterrumpida —ni siquiera la pandemia logró detenerla— avalan un evento que cada verano reúne en las Rías Baixas a algunas de las mejores tripulaciones.

La gala solidaria de este año será a favor del Celta Integra. / Antía Martínez

Durante la presentación oficial, el presidente del Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez, destacó el valor histórico y deportivo de una competición que forma parte de la identidad del club. “Por aquí han pasado algunos de los mejores navegantes y las embarcaciones más emblemáticas de nuestro país, escribiendo una historia de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Pero más allá de los resultados deportivos, el Conde de Gondomar representa también los valores que definen al Monte Real desde hace más de sesenta años: el amor por el mar, el esfuerzo, la superación, la deportividad y el compromiso con la promoción de la vela y de nuestra rías”, dijo.

En el apartado deportivo, la edición de este año volverá a estructurarse en torno a tres trofeos. El Trofeo Conde de Gondomar, que engloba el programa completo; el Trofeo Carrumeiro Chico, reservado a la espectacular travesía de altura entre Baiona y el Carrumeiro Chico; y el Trofeo Erizana, pensado para facilitar la participación de aquellas embarcaciones que no disputen la etapa reina del Carrumeiro.

Además de la mítica regata de cerca de cien millas de trazado, considerada una de las pruebas más exigentes y emblemáticas de la vela española; habrá dos recorridos barlovento-sotavento y la tradicional costera de vuelta a Ons; para las clases ORC, ORC Extra, J80 y Fígaro.

Los más laureados

Junto al programa deportivo, el Conde de Gondomar de este 2026 ofrecerá también diferentes actividades sociales dirigidas a los participantes, entre las que destaca la cena y gala benéfica de la Fundación Celta de Vigo a favor del Celta Integra, el equipo inclusivo del club vigués. Se celebrará el sábado por la noche en los jardines del Monte Real.

Y así, con 51 años de historia, el Trofeo Conde de Gondomar sigue escribiendo nuevas páginas de una trayectoria en la que han dejado su huella algunas de las mayores figuras de la vela gallega y española. El Aceites Abril, de los hermanos Pérez Canal, con ocho victorias, es la embarcación más laureada de la competición; seguida de la saga Pairo, de José Luis Freire, que marcó una época con seis triunfos.

Todo está preparado para que Baiona vuelva a convertirse durante cuatro días en el epicentro de la vela de altura y para que el Trofeo Conde de Gondomar continúe reforzando el prestigio que lo ha situado, durante más de medio siglo, entre las grandes regatas del panorama náutico español.

La competición volverá a contar con el respaldo de Zelnova Zeltia como patrocinador principal, y el apoyo de administraciones como la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia y Galicia Calidade, la Deputación de Pontevedra y el Concello de Baiona. Colaboran también con el trofeo empresas como Range Rover, Vithas, Terras Gauda y Delta Cafés.

A la presentación oficial de este martes en Baiona asistieron el presidente y comodoro del Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez e Ignacio Sánchez Otaegui; el consejero delegado y el director general de Zelnova Zeltia, Juan Carlos Ameneiro y Pedro González; el director de la Fundación Celta de Vigo, Germán Arteta; y el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.