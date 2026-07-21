Julio Vilas, convocado por la selección española para el Mundial

El Amfiv, aunque mantiene parte de su obra social, ya no compite en baloncesto en silla de ruedas. Pero muchos de los jugadores de la comarca que se criaron en sus filas siguen escribiendo nuevos capítulos en sus trayectorias. Es el caso de Julio Vilas, que con casi total seguridad va a seguir engordando su currículo internacional.

El baionés, tras la renuncia del club olívico a su plaza en la Superliga BSR en verano de 2025, fichó por el Gran Canaria y concluido el contrato, está pendiente de concretar su destino. Entre tanto, se mantiene en la dinámica de la selección española, con la que ya disputó el último Europeo. Vilas figura entre los doce jugadores que Abraham Carrión ha convocado para participar en el Mundial, que se disputará en Ottawa (Canadá), del 9 al 19 de septiembre. Antes, del 1 al 8 de agosto, se ha previsto una concentración de trabajo en el CAR de Madrid.

Vicky Alonso Vilariño dejó la disciplina del Amfiv muchos antes que Vilas. La canterana abandonó su hogar en 2017 para emprender una fructífera carrera en equipos como Basketmi, UCAM Murcia y Elche. Y aunque la internacional ha amagado en alguna ocasión con retirarse de la élite, el Fundación Aliados vallisoletano la ha convencido para que regrese a División de Honor. «Juega de interior, tiene mucha experiencia, un buen tiro a media distancia, está ilusionada y por eso es el complemento perfecto. Aunque su puntuación funcional es de 4.0, juega con reducción (2.5), lo que favorecerá las rotaciones», ha valorado el entrenador del Aliados, José Antonio de Castro.