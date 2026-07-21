La Federación Española deja a Sierpes fuera de la expedición al Mundial Sub 20

Álex Sierpes no competirá en el Mundial Sub 20 de atletismo, que se celebra en la localidad estadounidense de Eugene del 5 al 9 de agosto. Hubiera sido un excelente colofón de temporada para el guardés, que había protagonizado una línea ascendente tras sufrir molestias por culpa de una muela en invierno.

Sierpes había logrado la mínima a mediados de mayo, en Nerga. Su crono de 4.41.46 cumplía sobradamente tanto la mínima de World Athletics (3:47.50) como la más exigente de la Federación Española (3:43.75). Los técnicos federativos, sin embargo, han priorizado otros criterios de evaluación y singularmente el reciente Nacional Sub 20, en el que Sierpes quedó tercero (3:52.02) por detrás de Pol Molins (3:50.58) y Karim Fartaz (3:50.64). El joven, de primer año en la categoría (nacido en 2008), acudirá al Campeonato de España Absoluto este fin de semana.