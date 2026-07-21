Ciclismo
Evenepoel vuela en la crono de Thonon y encadena su segunda victoria en el Tour
Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo en la ronda francesa
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EFE
El belga Remco Evenepoel voló en la crono de Thonon y sumó su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.
El campeón del mundo y olímpico de la disciplina distanció en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ganó su tercera contrarreloj en la carrera francesa.
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