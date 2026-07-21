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Evenepoel vuela en la crono de Thonon y encadena su segunda victoria en el Tour

Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo en la ronda francesa

Remco Evenepoel en la etapa 16 del Tour de Francia

Remco Evenepoel en la etapa 16 del Tour de Francia / YOAN VALAT / EFE

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EFE

El belga Remco Evenepoel voló en la crono de Thonon y sumó su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.

El campeón del mundo y olímpico de la disciplina distanció en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ganó su tercera contrarreloj en la carrera francesa. 

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