Ciclismo
Etapa 16 del Tour de Francia, en directo
Los 26,1 kilómetros que separan Évian-les-Bains de Thonon-les-Bains esconden un recorrido mucho más exigente de lo que su distancia podría hacer pensar
Redacción
El Tour de Francia afronta este martes un cambio de escenario con el inicio de su tercera semana de competición. Tras el último día de descanso, el pelotón volverá a la carretera con la única contrarreloj individual de la presente edición, una jornada que puede agitar la clasificación general antes de las decisivas etapas alpinas y en la que los favoritos al maillot amarillo estarán obligados a medirse frente al reloj.
Los 26,1 kilómetros que separan Évian-les-Bains de Thonon-les-Bains esconden un recorrido mucho más exigente de lo que su distancia podría hacer pensar. La crono arranca con un prolongado ascenso, continúa con un descenso técnico y concluye con un sector llano en el que será necesario mantener una alta velocidad. Ese perfil, con unos 500 metros de desnivel acumulado, apunta a una batalla entre corredores versátiles, capaces de rendir tanto en la subida como en los tramos más rápidos, y puede dejar diferencias importantes de cara al desenlace del Tour.
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