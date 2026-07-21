Daniela García añade potencia a la primera línea del Guardés

El Atlético Guardés revela una tercera nueva cara para este 2026/2027. La primera línea castellonense Daniela García llega para seguir bajando la media de edad de la plantilla miñota y desembarcar en la élite después de tres años como cañonera del Handbol Mislata de División de Oro.

Procedente de Altura, Castellón, García ha tocado la puerta del Guardés en busca de su primera experiencia en la élite española. Un reto más que meritorio, pues la primera línea viene de tres temporadas siendo completamente fundamental en la plantilla del Handbol Mislata de la segunda categoría. Con el equipo valenciano vivió un ascenso de Plata a Oro y ha aportado sistemáticamente, y especialmente en la última temporada, tanto a nivel defensivo como ofensivo, ámbito en el que destaca con 114 goles (más de 4.30 de media por encuentro) solamente la pasada campaña.

Daniela García. / Atlético Guardés

Ahora, la castellonense buscará exportar su potencia para ponerla al servicio del equipo miñoto, que en los últimos años viene apostando por la proyección de perfiles como el suyo. En la primera línea, con 23 años de edad y a falta de algunos fichajes más por anunciar, se espera que García complemente con su capacidad de aprendizaje la veteranía de compañeras como Cecilia Cacheda, Elena Martínez o Blazka Hauptman; tal y como ha venido haciéndolo la aún más joven Rosane Serrano en la pasada temporada.

Daniela García es el tercer fichaje anunciado por el Atlético Guardés para su proyecto 2026/2027, uniéndose a Ana Marín y Aintzane García como nuevas incorporaciones. Ambas compartirán vestuario con las renovadas Cecilia Cacheda, María Palomo, Cristina Cifuentes, Ania Ramos, Carme Castro, Elena Martínez, Rosane Serrano, Nerea Gil y Sabina Mínguez. Por lo demás, han trascendido las salidas de Ana Seabra al frente del cuerpo técnico y de las jugadoras Jazmín Mendoza, Amandine Balzinc, María Sancha, Ariana Portillo, Lorena Téllez y Estela Carrera. En breve se comunicarán las demás atletas que conforman la plantilla y la identidad del técnico que la dirigirá.