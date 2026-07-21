Balonmano
El Guardés apuesta por la juventud de Aintzane García para el extremo
La navarra, zurda y de tan solo 20 años, llega de brillar durante tres temporadas en el extremo derecho del Cleba de División de Honor Oro
Es el segundo fichaje del club para el próximo año, junto con Ana Marín para la portería: “Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de aprender”
El Atlético Guardés continúa sumando proyección a su plantilla. La segunda incorporación del equipo miñoto para este 2026 es Aintzane García, extremo derecho navarra que venía destacando con su zurda como una de las goleadoras de la División de Honor Oro.
García es natural de Huarte, Navarra, y con tan solo 20 años viene brillando en el ataque del Cleba León de la segunda categoría desde hace tres temporadas. Destaca por su gran capacidad de trabajo y por su velocidad desde el extremo derecho, al que se aproxima con una potente zurda que anotó cerca de un centenar de goles el curso pasado.
Por supuesto, su mayor activo está en su juventud, pues este 2026 llega para aportar más proyección a una plantilla guardesa que verá su media de edad descender en esta nueva etapa. Se trata de una joven promesa procedente de una cantera castellana que ya ha dado varias alegrías al equipo miñoto, pues del mismo conjunto leonés procedían la excapitana María Sancha y la jugadora que luce aún el rojo y el blanco en el extremo opuesto del 40x20, Ania Ramos. Internacional juvenil y universitaria, la navarra desembarca en el Guardés para dar un ilusionante salto a la élite de la mano de un club que sigue apostando por el talento joven.
Aintzane García es el segundo fichaje anunciado por el Atlético Guardés para su proyecto 2026/2027, uniéndose a Ana Marín como nueva incorporación. Ambas compartirán vestuario con las renovadas Cecilia Cacheda, María Palomo, Cristina Cifuentes, Ania Ramos, Carme Castro, Elena Martínez, Rosane Serrano, Nerea Gil y Sabina Mínguez. Por lo demás, han trascendido las salidas de Ana Seabra al frente del cuerpo técnico y de las jugadoras Jazmín Mendoza, Amandine Balzinc, María Sancha, Ariana Portillo, Lorena Téllez y Estela Carrera. En breve se comunicarán las demás atletas que conforman la plantilla y la identidad del técnico que la dirigirá.
Aintzane García: “Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de aprender”
La nueva jugadora del Guardés, Aintzane García, habla con emoción de su fichaje por el Club: “Vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de aprender”. La joven extremo busca crecer en el que considera que es un “gran equipo”, y del que destaca especialmente “una afición espectacular” que la deja “deseando jugar en A Sangriña y dar lo mejor de mí para el equipo y su gente”.
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