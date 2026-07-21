El Guardés ficha la experiencia de Ana Marín bajo palos

El Atlético Guardés anuncia su primera incorporación para la temporada entrante. Este 2026, la portería del equipo miñoto se reforzará con la experiencia de Ana Marín, jugadora malagueña de 29 años procedente de una estable trayectoria en el San José Obrero.

Natural de Mijas, Marín cuenta con un importante recorrido en la División de Honor a pesar de su edad. Desembarcó por primera vez en la élite con apenas 18 años de la mano del Canyamelar, y militó como titular defendiendo la portería del Málaga durante una temporada. Desde 2019, ha crecido como jugadora durante un ciclo de siete años en las filas del San José Obrero, viviendo con el club canario dos ascensos a la primera categoría y llegando a ejercer como una de las capitanas de la plantilla.

Ana Marín celebra una parada. / Atlético Guardés

Este 2026, la guardameta malagueña viene al Guardés en busca de una nueva etapa en su carrera deportiva, así como de un nuevo grupo en el que hacerse un hueco. Sobre la pista, su carácter bajo palos la convierten en el mejor complemento para la joven Sabina Mínguez, conformando ambas un dúo versátil que deberá respaldar ante la red al característico 6-0 miñoto.

Renovaciones y despedidas

Ana Marín es el primer fichaje anunciado por el Atlético Guardés para su proyecto 2026/2027, uniéndose a las renovadas Cecilia Cacheda, María Palomo, Cristina Cifuentes, Ania Ramos, Carme Castro, Elena Martínez, Rosane Serrano, Nerea Gil y Sabina Mínguez. Por lo demás, han trascendido las salidas de Ana Seabra al frente del cuerpo técnico y de las jugadoras Jazmín Mendoza, Amandine Balzinc, María Sancha, Ariana Portillo, Lorena Téllez y Estela Carrera. En breve se comunicarán las demás atletas que conforman la plantilla y la identidad del técnico que la dirigirá.