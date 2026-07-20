Nigrán Run Club: el movimiento que une deporte, salud y comunidad

Nigrán Run Club, una iniciativa impulsada por Adrián Corbacho y Lara Teruel, continúa creciendo semana a semana y reuniendo a vecinos de todas las edades alrededor del deporte, la salud y la convivencia. Este próximo jueves 23 de julio a las 19.30 horas será Laura Teruel la que tome la palabra en el Auditorio del Concello de Nigrán para presentar el proyecto del club y analizar, sobre una base científica, temas como la falta de tiempo para hacer ejercicio, el impacto del sedentarismo y del uso de las redes sociales, los beneficios del correr para la salud y la longevidad. En definitica se profundizará en los cinco pilares fundamentales para una vida saludable: alimentación, ejercicio, exposición al sol, descanso y relaciones sociales.

Detrás de Nigrán Run Club están Adrián y Lara, dos apasionados del deporte, la salud y la vida activa que decidieron crear un espacio abierto para que cualquier persona pueda iniciarse en la actividad física, compartir experiencias y formar parte de una comunidad saludable y acogedora. Adrián desarrolla su labor profesional como bombero conductor en el Concello de Vigo, mientras que Lara ejerce como fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y salud integrativa.

Cartel de la charla. / Cedida

Más que un grupo para correr, Nigrán Run Club busca fomentar el bienestar, la actividad física y las relaciones sociales. Por ello, las actividades comienzan mucho antes de iniciar cada entrenamiento. Todos los miércoles, los participantes se reúnen para compartir un café en diferentes establecimientos del municipio, colaborando además con el comercio local. Entre las cafeterías que ya forman parte de estas quedadas se encuentran Coffee & Meal y Ameri Køzy y espacios muy especiales como A Galería, Espazo Creativo. Tras este momento de encuentro, el grupo se reúne a las 20:15 horas en las pistas de tenis de Nigrán, donde realiza un calentamiento antes de comenzar la actividad.

Para todos los niveles

Los domingos, la propuesta combina nuevamente deporte y convivencia. La jornada comienza a las 9:30 horas con un café y un espacio distendido para conversar y conocerse mejor en Ameri Køzy, en Panxón. Posteriormente, a las 10:30 horas, se inicia la salida por el paseo marítimo y otros recorridos del municipio. Las sesiones están diseñadas para todos los niveles. Habitualmente se recorren entre seis y ocho kilómetros, adaptando el ritmo a las capacidades de cada participante. No es necesario correr durante todo el recorrido, ya que quienes lo deseen pueden alternar carrera y caminata. La filosofía del club es sencilla: que nadie se quede atrás y que cualquier persona se sienta cómoda desde el primer día.

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Cartel de Nigrán Run Club. / Cedida

Se trata de una inciativa que cuenta con el respaldo absoluto de la concejalía de deportes del concello de Nigrán. Roberto Garrido Pereira, concejal de deportes, incide «en los beneficios de la práctica deportiva en general y del runnig en particular, para garantizar ya no solo una mejoría física sino también mental. El deporte no deja de ser una forma de vida que contribuye a crear mejores personas».