Marcos Garabatos, subcampeón de España infantil en 50 mariposa

El Club Natación Mos pone el broche a una magnífica temporada con una actuación de enorme nivel de su nadador Marcos Garabatos en el Campeonato de España Infantil de Verano, celebrado del 16 al 19 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Marcos volvió a demostrar su extraordinaria progresión y su enorme potencial competitivo en una de las grandes citas del calendario nacional, logrando proclamarse subcampeón de España en los 50 metros mariposa.

Un resultado de enorme importancia para el joven nadador del Club Natación Mos, que se sitúa así entre los mejores nadadores infantiles de España en una de las pruebas más exigentes y explosivas de la natación. El nadador mosense ya dejó claras sus aspiraciones en las eliminatorias, donde estableció una nueva mejor marca gallega (MMG) con un registro de 25.86. Una marca que le permitió acceder a la final con todas las opciones y que finalmente culminó con la consecución de una brillante medalla de plata.

Pero la actuación de Marcos en Las Palmas no se quedó ahí. El nadador del Club Natación Mos completó un campeonato excepcional con la consecución de una medalla de bronce en los 100 metros libres. En esta prueba volvió a demostrar su gran estado de forma, estableciendo una nueva mejor marca gallega en las eliminatorias y logrando igualar posteriormente esa marca en la final con un tiempo de 53.21.

Asimismo, Marcos rozó el podio en los 50 metros libres, donde finalizó en una destacada cuarta posición. En las eliminatorias volvió a mejorar el récord gallego de su categoría, estableciendo una nueva MMG con un registro de 24.28.

El nadador mosense, entrenador por Luis Alberto Pereira “Xouba”, también participó en los 100 metros mariposa, prueba en la que finalizó en la 13.ª posición, logrando además una nueva mejor marca personal con un tiempo de 1:00.41.