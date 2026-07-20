Lucía Cruces se desvincula del Guardés después de tres años

La base del Atlético Guardés también vivirá grandes cambios en la temporada entrante. La tudense Lucía Cruces, actual coordinadora, se desvincula por completo del club después de tres temporadas asumiendo varias funciones en la cantera miñota.

Cruces llegó al Guardés por primera vez en el 2023 para ejercer de entrenadora del equipo cadete. Poco a poco comenzó a ganar más peso en la base miñota, jugando en la plantilla del Sénior Territorial y llegando a formar parte del cuerpo técnico de prácticamente todos los equipos. Fue la pasada temporada cuando dio el paso definitivo de asumir la coordinación de la cantera en su conjunto, recogiendo el testigo de Fabio Lima.

Compaginó este cargo la última campaña con el de técnica de los equipos Cadete B y Juvenil, y después de un único año que se acumula a un total de tres vinculada a la entidad miñota, la tudense abandona ahora por completo el Atlético Guardés para buscar nuevos retos en su carrera deportiva.

Y lo hace tras dejar una huella importante en la historia de las juventudes del equipo, saldándose su coordinación el último curso con éxitos como el título de la Liga Ouro y la consecuente participación en el Sector Nacional de las cadetes, así como un crecimiento sustancial en la masa de jóvenes atletas interesadas en formar parte del futuro deportivo del balonmano en A Guarda.

«Me voy orgullosa de haber defendido estos colores»

La excoordinadora de la base guardesa ha querido dejar unas últimas palabras de valoración sobre su paso por el club. «Me voy feliz y tranquila», cuenta. «Aquí he crecido como deportista, entrenadora y, sobre todo, como persona».

Lucía, durante un tiempo muerto. / Atlético Guardés

La tudense no se ha olvidado de sus múltiples compañeras de vestuario y banquillo durante estas tres temporadas, a las que dice estar «infinitamente agradecida por todo lo vivido»; pero además de ellas, ha querido hacer una mención especial «a todas las personas que suelen ser olvidadas, y que trabajan día a día en la sombra para que esto sea posible», como la afición y las familias que componen la base o los trabajadores del club. Dando gracias a la villa miñota y a su equipo, Cruces se despide «orgullosa de haber defendido estos colores».