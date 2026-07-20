Louzán también tiene su estrella

Si Luis de la Fuente fue una sorpresa, qué puede decirse de Rafael Louzán que ayer se convirtió en el segundo presidente, tras Villar, que vive este momento al frente de la Federación. Año y medio pasó desde su llegada al «trono» y el entorchado mundial. Otro suceso impensable en su historia. Hace doce años, después de ser desalojado de la política tras más de una década como presidente de la Diputación de Pontevedra, alguien le señaló a Rafael Louzán (Ribadumia, 1967) la posibilidad de realojarse en el mundo del deporte. El Partido Popular buscaba alguien que pelease contra el socialista García Liñares, alcalde de Cerceda, por la Federación Gallega de Fútbol y pensaron en él porque ya se sabe que la política no suele abandonar a sus soldados más fieles. Louzán se embarcó en la complicada tarea de levantarle la federación a un presidente que, gracias al funcionamiento casi siempre clientelar de estas organizaciones, creía tener bien amarrada la reelección. Le ayudó en esa tarea Gustavo Falque, presidente del Coruxo y hombre con un indudable peso en el fútbol gallego. Él fue quien lo introdujo en el mundo federativo, en la maquinaria que lo mueve, en las sensibilidades que hay que contentar y los imprescindibles requiebros que se exigen para crecer. No era un mundo tan distinto al que permite funcionar la política y mucho más las diputaciones. Aquello no era ajeno para Louzán. Cambiaban los nombres, las caras, pero no las formas.

Así, su candidatura consiguió contra pronóstico la victoria y en 2014 se convirtió en el presidente de la Federación Gallega de Fútbol con Falque a su vera. Pero la paz entre ellos duró apenas unos meses. Louzán desembarcó en la Federación con buena parte del equipo que tenía en la Diputación y por ahí empezaron los problemas. Se declararon la guerra y cuatro años después Falque se presentó contra él en las elecciones a la presidencia. Lo que no imaginaba el presidente del Coruxo, confiado en el triunfo hasta el último momento, era que la Federación Gallega ya pertenecía por completo a Louzán y tras la configuración de la asamblea retiró su candidatura ante el evidente y humillante aplastamiento que se le venía encima. En cuatro años había conseguido que el extraño pareciese que llevaba toda la vida allí.

A nadie que le conozca sorprende que Louzán haya encontrado en el ecosistema federativo un mundo en el que crecer. En ese conglomerado de adhesiones interesadas que hay que alimentar de forma rigurosa porque de lo contrario caducan antes de tiempo, han encontrado cobijo su evidente ambición y su capacidad de trabajo. Cuando la inhabilitación de Pedro Rocha le abrió la puerta no dudó en entrar por ella aunque pesase sobre él la inhabilitación de siete años para cargo público como consecuencia de la condena por prevaricación que pesaba sobre él. No le importó que el recurso del Supremo no llegase a tiempo. Se lanzó ante la oportunidad, empezó a tejer lealtades hasta ganar las elecciones a Gomar.

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Año y medio después de aquel triunfo por 90-43 Rafa Louzán se sentó en el palco rodeado por Infantino, el Rey Felipe VI, Trump...para disfrutar de la final y salir al campo a disfrutar de esa foto entregando las medallas a los campeones Mantener la fe en Luis de la Fuente fue el primero de sus grandes aciertos. Su presidencia aún está en su fase inicial pero ya tiene su «estrella».