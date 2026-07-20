Helena López firma un bronce en los Nacionales júnior

Helena López (Lugo, 2008) conquistó una medalla de bronce para el Real Club Náutico de Vigo en los Campeonatos de España alevín y júnior disputados el fin de semana pasado en Sabadell.

En la modalidad Solo Técnico, López Castrillo terminó tercera sobre un total de treinta y cuatro participantes de toda España. Daniela Suárez (Galaico Pontevedra) se subió al escalón más alto (236.3833 puntos), seguida por Romane Sarah (CN Granollers), con 232,9350, y por Helena (226,0450). La nadadora del Náutico también fue quinta en Solo Libre.

La piscina Can Llong, en el complejo del Club Natación Sabadell, recibió a medio millar de participantes de 37 clubes de todo el país y diecisiete comunidades autónomas y las sirenas de Ángela Pereira volvieron a dar un enorme paso al frente. El Náutico, quinto por clubes en categoría júnior en Las Palmas 2025, se ha consolidado en la élite estatal y firmó otra quinta posición júnior, sumando 1.852,78 puntos y codeándose con lo más selecto a nivel nacional. Se impuso el CN Sabadell (2.697,5712 puntos), con el CN Granollers mordiendo la plata (2.155,2907) y obteniendo el bronce la AD Sincro Retiro (2.032,3667).

Un momento de la actuación viguesa. / RCNV

La consolidación del Náutico supone que solo Cataluña y Madrid (el Real Canoe fue cuarto), con todo su potencial, son las únicas comunidades que, por historia, potencial humano y tradición, están por delante. El Náutico envió a sus júniors a competir y los resultados globales fueron excelentes. Paula Carballeda (2008) y Helena López terminaron sextas en Dúo Técnico y séptimas en Dúo Libre. Además, por equipos el Náutico fue octavo tanto el Libre como en Técnico con las nadadoras de 2008 Carballeda, López, Nuria Araújo, Nayeli Faro y Ana Fernández, las generación 2009 Paula Alonso, Candela Pazo y Carlota Solla, más Julia Toscano y Mar Iglesias, de 2011.

Una progresión imparable

Helena López, cuyos primeros pasos se produjeron con 5 años de edad en la piscina Frigsa, primero en el CN Porta Miñá y después en el Club Deportivo D10, se supera cada año en la pileta viguesa. En las Palmas, fue séptima en Solo Técnico y Libre, para asaltar ahora el podio.

Sabadell ha sido punto de óptimas noticias. También en el arranque de julio, el equipo de Promoción alevín (nacidas en 2014 y posteriores), terminó en Can Llong octavo en la general -sobre 38 clubes- y cuarto en dúo libre (Clara Escobar, de 2015, y Sofía Fernández, de 2014), sobre veinte duplas participantes.

«Cerramos la temporada con la satisfacción de haber alcanzado los principales objetivos deportivos marcados en septiembre y de comprobar la gran evolución de la técnica y artística de nuestros deportistas», apuntó Ángela Pereira sobre los éxitos alcanzados, aunque para ella «el mayor logro ha sido seguir consolidando un proyecto basado en la formación, el esfuerzo, el compañerismo y la superación, cuyo trabajo se ha visto reflejado en los excelentes resultados obtenidos».