Campeones del mundo, también en el mar: la pesca gallega celebra el triunfo absoluto de España

Dieciséis años después, España ha vuelto a conquistar al mundo entero con su fútbol. La Roja firmó este domingo un partido prodigioso sobre el césped de Nueva Jersey, donde ejerció su dominio total ante una Argentina sobrepasada, solo física al contacto y demasiado dócil con el balón. Los de Messi impusieron poco respeto hasta los minutos finales de juego, amenazando con un déjà vu de lo que hicieron ante Inglaterra. Un mal trago que por justicia acabó en brindis. De la pesadilla al sueño. La pelota la controlaron Rodri, Olmo, Porro, Cubarsí, Cucurella, Fabián, Pedri y compañía. Hasta un jugadón que acabó en centro para Iñaki Williams en el 106', dentro del área rival, y el vasco sirvió de cabeza a Ferran, que empujó la bola como Iniesta en Johannesburgo para bordar la segunda estrella en el escudo del país.

Lo celebramos en casa, en los bares, en las plazas... Y también en alta mar. A más de 11.000 kilómetros de distancia, en medio del Atlántico Sur, se abrazaban emocionados, tras ganar, los 30 tripulantes del Playa de Galicia, propiedad de la armadora Pesquerías Marinenses (Pesmar).

Los tripulantes del «Playa de Galicia» celebran la victoria de la Roja. / FdV

«En 2010 no había internet. Recuerdo que lo escuché por la radio. Este pudimos verlo en televisión», señala el capitán del barco gallego, Óscar Santos, en declaraciones a FARO. Natural de Bueu, asegura que en el buque habla el mismo idioma toda su dotación, conformada por españoles, indonesios y senegaleses. Es el lenguaje universal del balompié.

El deporte rey hermana, o quizás lo haga la vuelta de la Selección al trono. En el comedor del Playa de Galicia, rumbo a Uruguay tras abandonar el caldero de las Malvinas, varias banderas rojigualdas daban fe, partido tras partido, de que para muchos esto es una religión. Y creyeron en el equipo, en la cantera de Luis de la Fuente que hoy es catedral del fútbol.

Así siguieron los tripulantes del «Playa de Galicia» la final del Mundial. / FdV

«Sufrimos porque España dominaba el partido y Argentina jugaba sucio, el árbitro dejaba pasar muchas faltas y hubo un gol injustamente anulado», comenta Santos desde el otro lado del teléfono. Pero si algo tiene claro es que «al final se hizo justicia, al final ganó el fútbol».