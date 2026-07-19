Xoel Franco, noveno con lamento pero sin reproches

Xoel Franco se dejó ir en los últimos metros y se echó las manos a la cara, desconsolado, al cruzar la meta. Acabó noveno, pudiendo quedar algunos puestos por delante. La tristeza prueba su ambición. Se sabía en condiciones de pelear por la medalla, sobre todo en una carrera lenta. A la vez, nada debe reprocharse en su presentación en el escenario internacional, como juvenil de primer año en el Campeonato de Europa Sub 20, que se ha disputado en la localidad italiana de Rieti. Cada actuación, las exitosas y las más frustrantes, suponen un aprendizaje y será así durante mucho tiempo. Al vigués le pesaron los roces y los metros de más en la prueba de 1.500, neutralizando su cambio natural de ritmo.

Se lamenta Xoel porque la carrera discurrió, en cuanto a tiempos, en los parámetros que le interesaban. Su ubicación, sin embargo, distó de ser ideal. Lo pareció al final, cuando inició la última curva en cuarta posición, en disposición de soltar su clásico hachazo. Lo lastró el desgaste previo. A cola de pelotón en los primeros compases, Xoel había tenido que abrirse hasta la segunda calle en varios tramos para progresar y encajó, pese a todo, algún codazo. Quizá haya recorrido casi 20 metros más que algunos rivales. La victoria no se mide en esos términos relativos.

Ganó Freddie Rowe (3:55.33), que cumplió con su papel de gran favorito. Igual de capaz al galope tendido que al esprint, fue precisamente la estela que Xoel quiso seguir, tal vez vaciándose en ese empeño. Allstair Street completó el doblete británico (3:56.80) y el alicantino Álex Sangil se subió al tercer cajón del podio (3:57.70). Xoel no había soñado como un iluso. Dos veces ha batido a Sangil este año, y con mejores cronos, para ganar los títulos españoles en short track y al aire libre.

"Una temporada brutal"

Superar las decepciones siempre forma parte del camino. Sólo otro nacido en 2010, el suizo Marwin Aregger (3:58.51), cruzó la meta delante de Xoel Franco (3:58.68). Aunque la piel se le llene inevitablemente de heridas, todas cicatrizarán. Suyo es el futuro. Así lo considera su preparador, Manu Ageitos: «No deja de tener 16 años y se veía medallista porque podíamos hacer medalla. Es difícil de digerir pero estas carreras le vienen muy bien. En algún momento de su trayectoria deportiva esto iba a pasar. Al final no todo es siempre es ganar. Te llevas palos».

«Toda la temporada ha sido excelente. Ha corrido genial y se ha movido genial», analiza el entrenador del Celta. «Justo esta final ha sido la peor carrera tácticamente. Ha corrido mucho por fuera, se ha pegado de hostias con un montón de gente y eso te va desgastando. En el Europeo, en una carrera tan lenta, todos corren». Añade que se siente «superorgulloso» y resume: «Primer año, final del Campeonato de Europa, una temporada brutal. Nada que achacarle. A seguir, que le quedan muchos años».