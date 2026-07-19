Salgado-Perillo, invicta pese al sufrimiento

Con una trayectoria impecable e invicta, las chicas de Salgado-Perillo han conquistado su cuarta victoria consecutiva en las cuatro regatas celebradas, llevándose para sus vitrinas la II Bandeira Femenina Concello de O Grove.

En la pista de Porto Meloxo y con la organización del club Amegrove, se disputaron dos mangas de cuatro tripulaciones de la Liga Femenina 2026, con soberbio protagonismo de la tripulación de Salgado-Perillo en una final de los cuatro mejores, en la que se alinearon Salgado-Perillo, Amegrove, Tirán-Pereira y Chapela-Wofco. Fue una regata disputadísima pues Salgado-Perillo se encontró con las féminas de Amegrove, que le disputaron muy seriamente la victoria hasta el último suspiro, alternándose en la proa de victoria. Pero el último largo de las de Oleiros fue irresistible para las atletas de O Grove y la victoria soberana de Salgado-Perillo fue implacable con seis segundos de ventaja en la línea de llegada.

Un momento de la regata femenina. / Liga Galega de Traiñeiras

Las cuatro tripulaciones que disputaron la primera serie no pudieron alcanzar el crono de las finalistas y se clasificaron, por este orden, Cabo de Cruz, Rianxo, Castropol y Esteirana, del quinto al octavo.

Ahora lidera la general el club Salgado-Perillo con 32 puntos, seguido de Chapela-Wofco con 25 y Amegrove y Tirán-Pereira con 23. Las chicas herculinas parecen tener las cartas muy favorables para una victoria plena en el horizonte.

Bandera de Ribeira

En la pista de Aguiño en Ribeira se disputó también ayer por la mañana la III Bandeira Concello de Ribeira de la Liga B con la admirable victoria de Remo Puebla (21:26), que doblegó a los favoritos a priori de Rianxo (21:32). Una regata en la que Puebla puso toda la carne en el asador y se dio una buena comilona a costa de un Rianxo sorprendido, que no pudo reaccionar en la última recta, que fue plenamente de poderío y seguridad de los chicos de A Pobra do Caramiñal. Fueron los dos únicos equipos que bajaron el crono de los 22 minutos.

Excelente el rendimiento de Cabo da Cruz-B, tercero y de CNR.Ribeira, admirable cuarto, vencedor en la primera serie. Salgado-Perillo fue quinto y a continuación Bueu-Simei-B, sexto y Chapela-Wofco-B, séptimo

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Rianxo sigue líder en la Liga B con 26 puntos, seguido de Salgado-Perillo con 21 y Puebla, 20. Se perfila una liga muy disputada para los play-off de ascenso a la Liga A. Pero todavía quedan muchos kilómetros por delante.