Kike García pierde a los puntos y ya piensa en un nuevo reto

El boxeador vigués Kike «Rayito» García, del Flow Combat The Boxer Club, no pudo conquistar el Campeonato de España del peso supergallo tras caer por decisión a los puntos ante Farlin Condori. Ningún reproche del púgil vigués y de su entrenador, Javi Fernández, que han felicitado a su adversario por el título.

Más allá del resultado, Rayito dejó una de esas actuaciones que reflejan el tipo de boxeador que es. Disfrutó sobre el ring, ofreció espectáculo con esquivas de gran nivel, desplazamientos de mucha calidad y un boxeo inteligente que arrancó el reconocimiento de los aficionados presentes.

La derrota deja un sabor amargo, pero no cambia el rumbo. El vigués aceptó sin dudar un reto en una categoría superior a la suya porque entendía que una oportunidad por un Campeonato de España no se rechaza. No hay excusas.

Con un récord profesional que pasa a 7-1, desde su equipo lo tienen claro: no buscan construir un récord inflado, sino aceptar los grandes desafíos cuando aparecen. Este combate forma parte del camino.

Ahora el objetivo está marcado: volver a pelear por el Campeonato de España, esta vez en su categoría natural, el peso gallo, donde Rayito García y su equipo están convencidos de que tiene nivel para reinar.