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Frenesí en la Costa Serena

Íker Pérez y Vanesa Rodríguez, ganadores en la prueba reina de la travesía, que reunió a 500 nadadores de nueve comunidades españolas y otros cinco países

Salida de la prueba principal. | FOTOS: MIGUEL RÚA

Salida de la prueba principal. | FOTOS: MIGUEL RÚA

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R. V.

El poiense Íker Pérez (00:49:13), del Galaico, ganó la prueba reina de 4 km de la XVI Travesía a Nado Costa Serena-Gran Premio Concello de Nigrán. El segundo fue Lucas Costa (00:49:18), del C.N. Ponteareas. Tercero fue Marcos Vila (00:49:26), del Pabellón Ourense. En la categoría femenina se impuso Vanesa Rodríguez ( 01:05:08), del Rías Baixas, seguida de la portuguesa María Fonseca (01:09:43) y de Helen Jane Sanderson, del C. N. Culleredo (01:11:42). Han participado 500 nadadores de Galicia, País Vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, Castilla-León, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, además de Portugal (más de 30), Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Suiza.

El ganador de la prueba masculina de 4 km, Íker Pérez, llegando a la playa.

El ganador de la prueba masculina de 4 km, Íker Pérez, llegando a la playa.

En la categoría sin neopreno de 4 km ganó Yago Vicente Ferreira (00:53:23), del C.N. Vilagarcía, seguido de Carlos Garrido (00:55:56) y Jesús Carlos Quintas (00:58:33). En mujeres dominó Vanesa Rodríguez, seguida de Ana Ojeda y Beatrice Vitull.

Los tres primeros de la prueba masculina de 2,7 km.

Los tres primeros de la prueba masculina de 2,7 km.

En 2,7 km, el vencedor fue Jesús Patiño, del C.N. Ribeira, seguido de David Antonio Emilian y Luis Piña. En la categoría femenina se impuso Alba Castro, seguida de Marta Barbeito y Sonia Álvarez. En la categoría sin neopreno de 2.700 metros ganó Martín Trigo, por delante de Álvaro Tomico y Diego Alonso. En mujeres ganó Liseth Margarita Quintero por delante de Belén Rodríguez y María Gómez.

Podio de la prueba femenina de 4 km.

Podio de la prueba femenina de 4 km.

En 800 metros, paralelo a la costa, el vencedor fue Rodrigo Esperón, seguido de Pablo Sanmartín y David Lago. En la categoría femenina, se proclamó ganadora Isabella Schaab, superando a Carmen Castro y Ana Ledo.

En la prueba de relevos 2x400, el primer equipo clasificado estuvo formado por Jesús Patiño y Luis Piña, seguido de Íker Pérez y Alba Castro. Tercero fue el equipo compuesto por Lucas y Laura Costa.

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Se entregaron premios especiales al primer nigranés (José Villacieros), a la nadadora más joven, Catalina Conejero (9 años), y al más veterano, el noruego Geir Ingolfsrud (83 años).

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