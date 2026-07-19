Natación
Frenesí en la Costa Serena
Íker Pérez y Vanesa Rodríguez, ganadores en la prueba reina de la travesía, que reunió a 500 nadadores de nueve comunidades españolas y otros cinco países
El poiense Íker Pérez (00:49:13), del Galaico, ganó la prueba reina de 4 km de la XVI Travesía a Nado Costa Serena-Gran Premio Concello de Nigrán. El segundo fue Lucas Costa (00:49:18), del C.N. Ponteareas. Tercero fue Marcos Vila (00:49:26), del Pabellón Ourense. En la categoría femenina se impuso Vanesa Rodríguez ( 01:05:08), del Rías Baixas, seguida de la portuguesa María Fonseca (01:09:43) y de Helen Jane Sanderson, del C. N. Culleredo (01:11:42). Han participado 500 nadadores de Galicia, País Vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, Castilla-León, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, además de Portugal (más de 30), Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Suiza.
En la categoría sin neopreno de 4 km ganó Yago Vicente Ferreira (00:53:23), del C.N. Vilagarcía, seguido de Carlos Garrido (00:55:56) y Jesús Carlos Quintas (00:58:33). En mujeres dominó Vanesa Rodríguez, seguida de Ana Ojeda y Beatrice Vitull.
En 2,7 km, el vencedor fue Jesús Patiño, del C.N. Ribeira, seguido de David Antonio Emilian y Luis Piña. En la categoría femenina se impuso Alba Castro, seguida de Marta Barbeito y Sonia Álvarez. En la categoría sin neopreno de 2.700 metros ganó Martín Trigo, por delante de Álvaro Tomico y Diego Alonso. En mujeres ganó Liseth Margarita Quintero por delante de Belén Rodríguez y María Gómez.
En 800 metros, paralelo a la costa, el vencedor fue Rodrigo Esperón, seguido de Pablo Sanmartín y David Lago. En la categoría femenina, se proclamó ganadora Isabella Schaab, superando a Carmen Castro y Ana Ledo.
En la prueba de relevos 2x400, el primer equipo clasificado estuvo formado por Jesús Patiño y Luis Piña, seguido de Íker Pérez y Alba Castro. Tercero fue el equipo compuesto por Lucas y Laura Costa.
Se entregaron premios especiales al primer nigranés (José Villacieros), a la nadadora más joven, Catalina Conejero (9 años), y al más veterano, el noruego Geir Ingolfsrud (83 años).
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