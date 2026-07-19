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Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

Los pupilos de Luis de la Fuente buscan superar a la Argentina de Messi en su último paso hacia el ansiado título

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, abraza al internacional Lamine Yamal.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, abraza al internacional Lamine Yamal. / Europa Press

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Javier Quintana

La espera ha llegado a su fin. Dieciséis años después de que Iker Casillas alzase nuestra primera Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, ha llegado el turno para una nueva hornada de futbolistas que se han ganado el derecho a soñar. Dani Olmo, Rodri, Oyarzabal, Lamine, Laporte y compañía buscarán esta noche en Nueva York emular a la generación de oro del balompié español. Tras una fase eliminatoria espléndida, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado que atesora el fútbol y carácter necesarios para lograr la segunda estrella.

Enfrente, una última prueba de fuego: la selección argentina. Un conjunto, liderado por Lionel Messi, que viene dominando el fútbol sudamericano y mundial los últimos cinco años. España se las verá con la fascinante capacidad del bloque formado por Lionel Scaloni para adaptarse a las necesidades del encuentro, atravesando todo tipo de registros a lo largo de los noventa minutos.

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¿Bordará España una segunda estrella en su pecho? ¿Se despedirá Messi a lo grande del fútbol de primer nivel? Quédate a vivir con nosotros esta apasionante noche futbolística.

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