Chapela Wofco finaliza décima en Bueu pero cede un punto en la lucha por eludir el descenso directo

La tripulación de Chapela Wofco logró la décima plaza en la Bandera Concello de Bueu, superando a San Juan y Santurtzi, pero cediendo un punto con Ares en lo que se prevé va a ser una lucha fratricida entre los dos únicos clubes gallegos de la Liga Eusko Label para evitar la última plaza. Los beretes salen del primer fin de semana en Galicia prácticamente como llegaron, en puesto de promoción, con tres puntos sobre el descenso y a cinco de una Itsasoko Ama que marca la salvación. Queda mucho por remar. Menos para un Orio Orialki que volvió a ganar, con la oposición de la Ziérbena Bahías de Bizkaia del moañés Dani Pérez, que se mostró respondona, pero que acabó cediendo ante la superioridad de la San Nikolás.

Juan Zunzunegui quiso dar frescura a la trainera chapeleira con hasta seis cambios con respecto al sábado (entraron David Martínez, Miguel Otero, David Lusquiños, Maxi González, Borja Amigo y Gonzalo Moure). Veteranía para afrontar una de esas regatas que desnudan de forma impúdica las debilidades de las escuadras con menor presupuesto y, en consonancia a ello, con menos vatios. Y es que la cita buenense se planteó con el mar como un auténtico plato, con viento prácticamente inexistente, sin ningún elemento externo que permitiese agitar la competición y romper con los favoritismos.

Así las cosas, Chapela aguantó bien los dos primeros largos, moviéndose segundo arriba, segundo abajo con Ares, y con Lekittarra marcando el ritmo. Los de Lekeitio sacaron partido de sus buenas viradas, precisamente el aspecto que penalizó a la Arealonga en la segunda ciaboga. La maniobra los alejó de los coruñeses y les hizo entrar en un bache. San Juan, descolgada hasta entonces, vio su oportunidad y dio caza a la escuadra de la Ría de Vigo, que primero notó el aliento de su rival en el cogote y luego incluso se vieron superada por él. Fue un momento complicado, pero Chapela supo mostrar resiliencia y apretar los dientes para acabar desplegando su potencial en un último largo que le sirvió para cerrar la primera manga en la tercera plaza pero, eso sí, detrás de Ares.

Orio levanta los remos y ondea la bandera tras imponerse en aguas de Bueu. / Pablo Hernández Gamarra

La tanda intermedia tenía el aliciente de intentar recortar distancia a Santurtzi, y lo cierto es que los vascos parecieron ponerlo fácil desde el principio, descolgándose de una batalla que acabó ganando Getaria para liderar provisionalmente la competición.

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La tanda de honor confirmó el extraordinario potencial de Orio, que extendió su idilio con Bueu al llevarse su tercer entorchado en las cinco ediciones de la bandera. Tuvo que sudarlo, no ante Urdaibai y Hondarribia, que cedieron segundos muy pronto, sino ante una sorprendente Ziérbena Bahías de Bizkaia que se lanzó a por la sorpresa desde la primera palada. El estratega Dani Pérez se siente como pez en el agua cuando regresa a Galicia y hoy no fue diferente. Los vizcaínos salieron fortísimos y mantuvieron la proa durante algo más de dos largos, aunque, eso sí, sin lograr abrir el más mínimo hueco con respeto a Orio. Los aguiluchos reaccionaron en el tercer largo para ponerse por delante y acabaron venciendo con apenas cuatro segundos de renta. Hondarribia, en una notable regata, completó el podio.