La Arraún Lagunak de Beti Piñeiro impone su ley en Bueu

La Arraún Lagunak de la canguesa Beti Piñeiro impuso su ley en aguas de Bueu, logró su séptimo triunfo en otras tantas regatas y dio un paso más hacia el que sería su cuarto título consecutivo.

Las donostiarras, con cinco cambios con respecto a la regata del sábado, no especularon y salieron marcando un ritmo brutal, que les permitió sacar dos segundos a sus rivales antes de alcanzar los primeros 200 metros de la prueba. A partir de ahí siguieron metiendo tiempo a sus compañeras de tanda para llevarse la victoria.

Noticias relacionadas

Hibaika sorprendió positivamente ganando la primera tanda y acabando tercera en la general, y Orio lo hizo negativamente con su sexto puesto final.