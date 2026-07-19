Remo / Liga Euskotren
La Arraún Lagunak de Beti Piñeiro impone su ley en Bueu
La líder de la competición suma su séptimo triunfo en otras tantas regatas
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Bueu
La Arraún Lagunak de la canguesa Beti Piñeiro impuso su ley en aguas de Bueu, logró su séptimo triunfo en otras tantas regatas y dio un paso más hacia el que sería su cuarto título consecutivo.
Las donostiarras, con cinco cambios con respecto a la regata del sábado, no especularon y salieron marcando un ritmo brutal, que les permitió sacar dos segundos a sus rivales antes de alcanzar los primeros 200 metros de la prueba. A partir de ahí siguieron metiendo tiempo a sus compañeras de tanda para llevarse la victoria.
Hibaika sorprendió positivamente ganando la primera tanda y acabando tercera en la general, y Orio lo hizo negativamente con su sexto puesto final.
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