Costa Serena reunirá a 500 nadadores en la decimosexta edición

Nigrán reunirá a 500 nadadores en la XVI Travesía a Nado Costa Serena, que se celebra este domingo en Praia América con seis recorridos (4 km, 2,7 km y 800 m, relevos 2x400 m y los infantiles de 50 m y 150 m), consolidándose como la prueba de natación popular de Galicia con mayor participación. La travesía contará con la presencia de nadadores con edades comprendidas entre los 4 y 83 años procedentes de 9 comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, Castilla-León, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), además de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Suiza. En esta edición, destaca la alta participación de nadadores del país vecino, Portugal, con más de 30 deportistas.

Entre los inscritos y favoritos a ganar en la distancia de 4 km están el nadador del club natación Pabellón de Ourense Marcos Vila Cid, ganador en varias ediciones, y Lucas Costa, del Club Natación Ponteareas, segundo clasificado el pasado año. También estará en la línea de salida el actual campeón de España de triatlón juvenil, el vigués Luis Piña Consuegra, que participará en la distancia de 2,7 km y la prueba de relevos 2x400 metros con el triatleta Jesús Patiño Ríos, del Club Natación Ribeira. La nadadora más joven es la nigranesa Catalina Conejero Gainzaraín, de 9 años, y el más veterano, el noruego Geir Ingolfsrud, de 83 años.

Imagen de una edición anterior. / Club deportivo Tumetapersonal

En total se disputarán 6 pruebas: 4 km (114 nadadores), 2,7 km (150 nadadores), 800 metros (111 nadadores), 50 metros y 150 metros (70 nadadores) y relevos 2x400 metros (48 nadadores). Las clasificaciones podrán seguirse en directo a través de la página web www.magmasports.es. El neopreno será optativo en todas las distancias.

El recorrido largo consistirá en un triángulo de 4 kilómetros con salida desde el canal principal de salida y entrada de las embarcaciones de Praia América y llegada enfrente del puesto de Protección Civil de Panxón. En este recorrido, los nadadores deberán bordear la baliza de Cabezo de San Juan, situada a 1,5 kilómetros de distancia, regresar hacia la costa por el lado sur de la playa y recorrer el último kilómetro en paralelo al arenal.

Otros recorridos

El recorrido de 2,7 km tendrá el mismo punto de salida que la prueba de 4 km. Consistirá en ir hasta el faro de Cabezo de San Juan, bordearlo y regresar al punto de meta por el lado derecho. En la prueba de 800 metros, que se disputará en paralelo a la costa, la salida estará situada también en el canal principal de Praia América y la llegada será en el mismo punto que las pruebas de 4 km y 2,7 km. La prueba de relevos de 2x400 metros consistirá en un triángulo con salida en el lateral derecho de meta. Los nadadores deberán pasar por dos boyas, que deberán dejar a su izquierda.