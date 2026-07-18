Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial que provoca escalofríos en Argentina

El esloveno Slavko Vincic es el árbitro elegido por la FIFA para dirigir la final del Mundial de este domingo (21.00 horas) entre España y Argentina. Por segunda edición consecutiva, es un colegiado europeo el elegido para el partido más importante del mundo, tomando el relevo del polaco Tomas Marciniak en Qatar 2022.

Vincic, de 46 años, lleva varias temporadas siendo uno de los árbitros más reputados de la UEFA. En 2024, fue el designado para la final de la Champions que ganó el Real Madrid frente al Borussia Dortmund. Ese mismo año, dirigió una de las semifinales de la Eurocopa, precisamente la que España ganó contra Francia.

España está invicta con Vincic

La selección está invicta con el esloveno tras cinco partidos. Suma dos empates en un amistoso contra Ecuador en 2017 y en el choque contra Suecia de la Eurocopa 2020. Posteriormente, Vincic repartió justicia en las victorias contra Italia en la semifinal de la Nations League 2023, de nuevo contra los italianos en la Eurocopa 2024 y en la mencionada semifinal de este torneo ante Francia.

Argentina, en cambio, acumula una derrota en el único precedente con el árbitro de la final. Y qué derrota... Vincic fue el árbitro del dramático debut albiceleste en Qatar 2022, en el que Arabia Saudí consiguió una sorprendente victoria contra la selección de Messi. Aunque ya se sabe que aquella historia tuvo final feliz, con Argentina conquistando el título.

Slavko Vincic, durante el México-Ecuador del Mundial. / José Méndez / EFE

El alemán Bastian Dankert en el VAR

En este Mundial, Vincic ha dirigido tres partidos. En la fase de grupos arbitró el empate entre Brasil y Marruecos (1-1) y la victoria de Argelia frente a Jordania (1-2). Su último encuentro había sido el triunfo de México contra Ecuador en dieciseisavos de final (2-0). En este último partido, Vincic expulsó al ecuatoriano Hincapié aplicando la conocida como 'Ley Vinícius'. Es decir, por dirigirse a un rival con la mano en la boca para hablar con él.

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Vincic estará acompañado por sus asistentes habituales, los también eslovenos Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro. En el VAR estará el alemán Bastian Dankert, asistido por el colombiano Nicolás Gallo y el qatarí Khamis Al Marri.