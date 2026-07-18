Inda Bonet, el músico que tocará en directo el himno de España en la final del Mundial contra Argentina: "Más que nervios siento ilusión"

Hay llamadas que te cambian el día, y a Indalecio Bonet (54 años), más conocido como Inda, le llegó una de esas este viernes por la tarde. El músico de Villarreal (Castellón), de 53 años e integrante de Spanish Brass, ha hecho las maletas este sábado rumbo a Nueva York, donde este domingo tocará en directo el himno de España en la ceremonia previa a la final del Mundial contra Argentina, un momento que seguirá una audiencia de millones de personas en todo el planeta en el partido por excelencia en el mundo del fútbol. Spanish Brass está formado por cinco músicos: Juanjo Serna y Carlos Beneto, a la trompeta; Manolo Pérez, a la trompa; Indalecio Bonet, al trombón; y Sergio Finca, a la tuba.

El quinteto al completo que estará en Nueva York, con Inda el cuarto. / Picasa

La organización ha decidido que, a diferencia de los partidos anteriores del torneo, los himnos no suenen grabados, sino interpretados en directo sobre el césped. Ahí estará Bonet, uno de los protagonistas de un instante tan solemne como especial antes de que ruede el balón en la gran cita del fútbol mundial.

"Según nos han explicado, vamos a tocar el Himno Nacional de España en la ceremonia justo antes de empezar el partido. En los otros encuentros habían puesto los himnos grabados, pero para la final quieren que suenen en directo con los músicos en el campo", explicó a Mediterráneo mientras ultimaba todos los preparativos para poner rumbo a Nueva York.

Inda Bonet. / Picasa

¿Cómo se siente?

La expedición partirá este sábado hacia Estados Unidos para participar en el «ensayo general» y conocer de primera mano el protocolo del evento. Pese a la magnitud del escenario, Bonet asegura que pesa más la ilusión que los nervios. "Más que nervios tengo ilusión", reconoce. "Quizás sea uno de los momentos más importantes e interesantes de nuestra carrera".

La noticia le ha llegado tan de repente que todavía no ha tenido tiempo de contársela a sus amigos de Vila-real. "Me he enterado hoy mismo y, como no vivo allí, todavía no he podido comentarlo. Igual se enteran por los medios o incluso viendo el partido por televisión", comenta, todavía entre la sorpresa y la satisfacción de vivir una experiencia irrepetible.

Así ve la final

Aunque no se considera un gran aficionado al fútbol, admite que lo que va a vivir tiene una dimensión única. "No soy excesivamente futbolero, pero cuando tengo oportunidad veo partidos, sobre todo del Villarreal. Poder disfrutar de un evento tan extraordinario es una suerte", señala.

Y, como cualquier español, también tiene claro cuál es su deseo para la final. "Espero que gane España. Creo que ha hecho un gran Mundial de menos a más y estoy seguro de que va a ganar. Lo que es seguro es que va a ser una gran final."

Un grupo de referencia mundial

Inda Bonet forma parte de Spanish Brass, uno de los quintetos de metales más prestigiosos del panorama internacional. Fundado en 1989, el grupo ha llevado su música a más de 60 países y se ha consolidado como un referente de la música de cámara gracias a su calidad artística y su versatilidad.

Su trayectoria está respaldada por más de tres décadas de conciertos en los principales escenarios internacionales, más de una treintena de discos publicados y reconocimientos de primer nivel, entre ellos el Premio Nacional de Música de España, concedido en 2020. Además de su actividad concertística, Spanish Brass desarrolla una intensa labor pedagógica con clases magistrales en conservatorios e instituciones musicales de todo el mundo.

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Ahora, su currículum suma un nuevo hito: poner música a la gran final del Mundial. Y entre los encargados de hacerlo habrá un representante de Vila-real, que vivirá desde el césped uno de los mayores acontecimientos deportivos del planeta.