La historia tiene un sabor agridulce para Chapela

Chapela vivió ayer un día histórico. Inolvidable. El gran trabajo del club berete en los últimos años trajo el ansiado ascenso a la Liga ACT y la localía en una de sus regatas. Un sábado de julio que entra directamente a los libros del club. Algo para recordar dentro de muchos años. Pero la competición no entiende de esas cosas. Al deportista solo le inquieta el ahora. Por eso, la tripulación de la Arealonga terminó esta fecha tan señalada con un sabor agridulce instalado en su paladar.

No hizo una mala regata, pero solo le dio para ser penúltima. Y lo que es peor. Perdió tres puntos con Santurtzi, barco que marca la zona segura -ahora empatado a 22 puntos con Lekeitio- y que ayer voló en la Ría de Vigo hasta el punto de dejar detrás a San Juan, que cayó desde la segunda tanda. La embarcación chapeleira, al menos, solidifica su posición de play-off de permanencia a costa de meter más en el pozo a Ares, muy lejos del resto de traineras.

Todo en una nueva victoria de Orio -la cuarta en seis regatas-. El bote amarillo es el más fuerte y, sin las olas ni el viento del mar abierto, volvió a demostrarlo. El moañés Dani Pérez, entrenador de Zierbena, celebró en su ría el meritorio segundo. Urdaibai fue tercera en la tanda y cuarto en la Bandera, ya que Hondarribia se coló en el podio desde la segunda tanda. La embarcación de Bermeo pierde tres puntos con respecto al líder Orio, muy superior ayer. La San Nicolás no dio opción a sus rivales y lideró la tanda de honor de principio a fin. Palada segura y rumbo firme. Una victoria incontestable para solidificar su liderato al frente de la máxima categoría del remo de banco fijo.

Sucedió en una Bandeira Concello de Redondela muy marcada por la enorme problemática de la calle 1. Todas las embarcaciones que remaron en ese callejón finalizaron en la última posición de sus tandas. Y por mucho. Le tocó a Ares en la primera; le ocurrió a San Juan en la segunda, hasta el punto de quedar detrás de Santurtzi; y también lo padeció Getaria, que solo superó por tres segundos a la Sotera. De haber quedado por debajo de ella, el golpe sería todavía mayor para Chapela.

Como si los daños sufridos por la Arealonga ayer no fueran suficientes. Su regata fue prácticamente un mano a mano con Lekittarra. Un uno contra uno que quedó pronto definido ante la exhibición de Santurtzi y el hundimiento de Ares. Ambas tripulaciones de naranja pelearon codo con codo, con números prácticamente idénticos en cuanto a watios y velocidades. En esta ocasión, las ciabogas marcaron la diferencia. En cada giro, el bote de Lekeitio rascaba tiempo a los locales. Ni siquiera el gran último largo que suele tener Chapela bastó. Había que conformarse con una penúltima plaza en la regata, que también lo es en la Liga.

Y va a ser muy complicado mejorar esta situación porque Santurtzi y Lekittarra ya están a siete puntos de distancia. Mantener por detrás a Ares, a cuatro unidades, y eludir así el descenso directo es el objetivo más realista para el mes que queda de competición, empezando por hoy en Bueu. La localidad morracense completará desde las 12:20 (TVG2) el primer fin de semana gallego de la Liga ACT.

Arraun, con Beti Piñeiro, impone su ley en Chapela

El camino de Arraun Lagunak hacia su quinta Liga ACT en seis años es inexorable. El barco de San Sebastián volvió a imponer su ley y ayer sumó en Chapela su sexto triunfo en otras tantas regatas. Es la líder indiscutible de la competición femenina.

La canguesa Beti Piñeiro colaboró en su ría a este dictatorial dominio. En esta ocasión, lo hizo desde la tercera de estribor para derrotar a Tolosaldea, segunda, y a San Juan, tercera. La Donostiarra, con la tudense Carlota González, fue sexta.