Ciclismo
La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering
Con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein, la etapa 14 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 155,3 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados
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Redacción
El Tour de Francia 2026 afronta los últimos coletazos de su segunda semana de competición este sábado 18 de julio con la disputa de la decimocuarta de sus 21 etapas. Después de superar el temible Ballon d'Alsace, el pelotón se prepara para enfrentarse a una de las jornadas más desafiantes de la presente edición.
Con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein, la etapa 14 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 155,3 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. Jornada que no dará tregua al pelotón, que se encontrará con el Grand Ballon al poco de comenzar a pedalear para posteriormente volver a enfrentarse al Ballon d'Alsace antes de encarar la ascensión final al Col du Haag.
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