Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final del MundialEl Celta comienza la pretemporadaPanificadora: jurisprudencia nacionalCancelado un festival en VigoNuevo contrato bus VigoAccidente mortal en O PorriñoManchas naranjas e Aldán y O Hío
instagramlinkedin

Ciclismo

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

Con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein, la etapa 14 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 155,3 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados

Pogacar, durante la 13ª etapa.

Pogacar, durante la 13ª etapa. / ASO / THOMAS MAHEUX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El Tour de Francia 2026 afronta los últimos coletazos de su segunda semana de competición este sábado 18 de julio con la disputa de la decimocuarta de sus 21 etapas. Después de superar el temible Ballon d'Alsace, el pelotón se prepara para enfrentarse a una de las jornadas más desafiantes de la presente edición.

Con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein, la etapa 14 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 155,3 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. Jornada que no dará tregua al pelotón, que se encontrará con el Grand Ballon al poco de comenzar a pedalear para posteriormente volver a enfrentarse al Ballon d'Alsace antes de encarar la ascensión final al Col du Haag.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
  2. Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
  3. Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
  4. «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
  5. Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
  6. María Corina Machado, de boda en Vigo
  7. Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo
  8. La chequera sigue cerrada

Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a Manuela Pereira

Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a Manuela Pereira

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

Aquellas piscinas en las que aprendimos a nadar

Aquellas piscinas en las que aprendimos a nadar

La concentración motorística de Sanxenxo ya caliente motores

La concentración motorística de Sanxenxo ya caliente motores

Vigo acelera su proyecto para convertir las Cíes en geoparque de la Unesco y avisa: «Después seremos Patrimonio de la Humanidad»

Vigo acelera su proyecto para convertir las Cíes en geoparque de la Unesco y avisa: «Después seremos Patrimonio de la Humanidad»

DIRECTO | Feijóo anuncia a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia

Carmen Hermo liderará la Facultade de Belas Artes de Pontevedra tras encabezar la única candidatura al decanato

Carmen Hermo liderará la Facultade de Belas Artes de Pontevedra tras encabezar la única candidatura al decanato

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás
Tracking Pixel Contents