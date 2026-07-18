Traineras
Cabo da Cruz, campeón de la Bandeira Virxe do Carmen en Pedras Negras
Koroibos
La tripulación de Cabo da Cruz fue un campeón intratable de la XV Bandeira Virxe do Carmen, organizada por el Club Mecos en la pista de Pedras Negras en O Grove, ayer por la tarde. Una regata de la Liga Gallega de Traineras 2026, en la que ninguno de los otros nueve oponentes pudo con el ritmo implacable y con la fuerza y convicción de victoria de los boirenses de Cabo.
Se disputaron dos series de cinco equipos en línea y la segunda, con los cinco finalistas y primeros de la general de la Liga A, proclamó la superioridad de los rojillos de Cabo. Fijó los mejores parciales desde el metro uno y sólo Tirán-Pereira, con un rendimiento excelente, intentó seguir su estela con Samertolaméu-Oversea, Bueu-Simei y Mecos a continuación.
En el ecuador de la prueba, Cabo dobló con Tirán-Pereira a cinco segundos, confirmando su dominio. Luego Samertolaméu-Oversea a quince y más atrás Bueu-Simei y Mecos. La regata estaba ya definida y los de Boiro dominaban plenamente remando hacia una victoria soberana.
Exhibición en el último largo
La última virada puso a Cabo afrontando la última recta con 9 segundos sobre Tirán-Pereira que le seguía y mucho más atrás Samertolaméu-Oversea, Mecos y Bueu-Simei. La recta definitiva fue una exhibición de los arousanos de Cabo dominando con superioridad a sus adversarios y cruzando la línea de meta con 18 segundos por delante de Tirán-Pereira, que fue segundo y ambos, los únicos equipos que fijaron menos de 25 minutos en el crono. A continuación, Samertolaméu-Oversea, tercero, Mecos y Bueu-Simei.
Los equipos de la primera serie ocuparon las cinco plazas siguientes por este orden, pero lejos del crono de los cinco finalistas: Narón, Cabana-Ferrol, Mugardos, Cesantes-Rodavigo y Castropol.
Ahora Cabo de Cruz pone cinco puntos con cuatro victorias de cinco regatas sobre Samertolaméu-Oversea, segundo en la general lo que puede ser una diferencia muy importante. Tirán-Pereira, tercero a ocho puntos y Mecos y Bueu-Simei, seguidores de los líderes, más atrás. Aunque hay que decir que queda mucha temporada, pero es indudable que Cabo ya pone puntos por medio.
Este domingo, en Porto Meloxo (O Grove) y organizada por Amegrove, se celebra la II Bandeira Femenina Concello de O Grove y en Aguiño (Ribeira), organizada por el C. N. Ribeira, la II Bandera Concello de Ribeira de la Liga B, ambas a las 12:00 horas.
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