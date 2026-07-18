Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final del MundialEl Celta comienza la pretemporadaPanificadora: jurisprudencia nacionalCancelado un festival en VigoNuevo contrato bus VigoITV en GaliciaGalería histórica: piscinas en Vigo
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

Alonso penaliza por un cambio de batería y saldrá último en Bélgica

Lando Norris y Lance Stroll han recibido 10 puestos de penalización por cambiar elementos de la unidad de potencia y Hadjar y Alonso, con más posiciones de sanción, se verán relegados al fondo de la parrilla este domingo en Spa

Fernando Alonso, en el coche de Aston Martin este sábado en Spa

Fernando Alonso, en el coche de Aston Martin este sábado en Spa / Aston Martin F1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

Fernando Alonso saldrá último este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Y no será únicamente en base al pobre rendimiento de Aston Martin, sino a los cambios introducidos por el equipo británico en su unidad de potencia este fin de semana, que conllevan sendas sanciones para el asturiano y su compañero Lance Stroll.

En concreto, Alonso penalizará en la carrera del domingo por un cambio de batería en su monoplaza. Aston Martin ya superó hace tiempo las unidades máximas permitidas de este componente, por los problemas de fiabilidad del motor Honda a principio de curso. Este elemento y otros cambios en la parte eléctrica suponen tantas posiciones de sanción que los comisarios han confirmado que el español partirá desde el fondo de la parrilla.

La nota de la FIA refleja que Alonso ha montado una nueva unidad de "acumulador de energía (batería), la quinta de las tres nuevas unidades permitidas para toda la temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1, una nueva unidad de control electrónico (PU-CE), también la quinta de las tres permitidas, y un nuevo componente auxiliar del motor (PU-ANC), el séptimo de los seis nuevos componentes auxiliares" para todo el año.

Junto a Fernando, en la última fila de parrilla estará Isack Hadjar, también sancionado con un cambio de motor. El francés de Red Bull ha montado su quinto motor de combustión interna, además del quinto turbocompresor y sistema de escape.

Noticias relacionadas

Lance Stroll recibe 10 posiciones, por instalar un nuevo motor eléctrico, una unidad MGU-K de Honda. Por último, Lando Norris también fue sancionado con 10 puestos extra al montar su quinta batería de la temporada, aunque no completa.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
  2. Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
  3. Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
  4. «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
  5. Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
  6. María Corina Machado, de boda en Vigo
  7. Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo
  8. La chequera sigue cerrada

Anfaco y el sector pesquero de Marruecos acercan posturas ante el levantamiento parcial del bloqueo de sardina

Anfaco y el sector pesquero de Marruecos acercan posturas ante el levantamiento parcial del bloqueo de sardina

Las razones por las que ayer el PP no anunció el nombre de la candidata a la alcaldía de Vigo

Las razones por las que ayer el PP no anunció el nombre de la candidata a la alcaldía de Vigo

La 54 Xuntanza de Amigos de Pontevedra honra a figuras de la cultura, el periodismo, deporte y ámbito social

La 54 Xuntanza de Amigos de Pontevedra honra a figuras de la cultura, el periodismo, deporte y ámbito social

Una segunda pantalla gigante mejorará la visión de la final del Mundial en la Alameda

Una segunda pantalla gigante mejorará la visión de la final del Mundial en la Alameda

El palangre exige en A Guarda una parte justa del valor del pescado: «Barcos llenos pierden dinero»

El palangre exige en A Guarda una parte justa del valor del pescado: «Barcos llenos pierden dinero»

Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a Manuela Pereira

Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a Manuela Pereira

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

La concentración motorística de Sanxenxo ya caliente motores

La concentración motorística de Sanxenxo ya caliente motores
Tracking Pixel Contents