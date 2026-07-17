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Atletismo / Europeo Sub 18

Xoel Franco aprende a nadar entre tiburones para meterse en la final

Excelente actuación del vigués en un 1.500 de ritmo lento y de maniobras complejas

Xoel, durante la carrera.

Xoel, durante la carrera. / RTVE

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Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

Xoel Franco disputará este domingo (19:35) la final del 1.500 en el Europeo sub 18. El vigués, juvenil de primer año, acosado por adversarios mayores y agrestes, ha exhibido pericia y temple en su puesta de largo en una gran competición internacional. Supo superar varios momentos de dificultad para lograr la clasificación incluso con cierta holgura.

Trece atletas participaban en la primera semifinal –once, por ausencia del italiano Giardello, en la segunda–. Los seis primeros de cada una se clasificaban, sin considerar los tiempos. Xoel Franco, aconsejado por Manu Ageitos, había identificado la estela a seguir: la del británico Freddie Rowe, poseedor de la mejor marca y claro favorito al oro. Franco arrancó a su rebufo.

El olívico, sin embargo, no consiguió la carrera limpia que había pretendido. En España, donde esta temporada ha logrado el doblete en short track y al aire libre, es capaz de estirar el grupo sin mermar su poderoso cambio final de ritmo. Los mejores especialistas europeos no lo permiten. Xoel se vio enclaustrado en varias ocasiones, eludió por poco los tropiezos y se tuvo que abrir incluso hasta la cuarta calle a falta de 600 metros para encarar la última vuelta con el horizonte despejado.

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Será desde luego difícil batir a Rowe, que también exhibe empuje y cruzó la meta en 3:57.19. Xoel se dejó ir hasta la cuarta plaza (3:58.19) para conservar energías, con el turco Çiçek (3:57.86) y el francés Le Ruyet (3:58.15) en medio. La segunda semifinal fue igual de lenta pero con un desarrollo diferente. El alicantino Álex Sangil (3:58.15) conservó el mando de principio a fin, sin que nadie lo inquietase. Todos han galopado lejos de sus mejores cronos. Y en realidad sólo Rowe, capaz de acelerar hasta el 3:40, se antoja inalcanzable para el vigués, que sueña con tentar el podio si el escenario le resulta favorable.

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