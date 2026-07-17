Chapela acoge la primera regata de ACT de su historia: doble de esfuerzo, doble de ilusión

Las aguas de Chapela viven hoy su bautismo en la élite del remo de banco fijo (18:15, TVG2). Por primera vez en la historia, el Paseo de Cardona acogerá una regata de la Liga ACT. Los aficionados que allí se congreguen mezclarán la felicidad de ver a las mejores traineras del Cantábrico con el orgullo de constatar en vivo que la Arealonga está entre ellas. Es el premio al gigantesco trabajo de los remeros en el agua y de la institución fuera de ella. Un día para disfrutar. ¿O no?

«No». Con esa rotundidad contesta Antonio Viaño, presidente del Club de Remo Chapela, antes de echarse a reír. Con ese buen humor afronta el mandatario tan señalada fecha. Aunque detrás del gracejo hay mucha verdad. «De la ACT disfruté el día del ascenso, en el play-off. Lo demás y de momento, solo trabajo», insiste la cabeza visible del club berete, que confiesa que su teléfono «arde» estos días y la gran cantidad de trabajo que exige la organización de un evento así no le va a permitir gozar de él como es debido. «No me va a dar la vida para disfrutar de la regata», añade.

El caso es que tener en Chapela un espectáculo así no sale gratis. Ni mucho menos. Concretamente, cuesta el doble que una cita de Liga Galega. Solo en premios, una regata autonómica reparte 9.000 euros. Una prueba de la Euskolabel otorga 25.000. «A mayores, todo lo que hay que contratar porque no tienes capacidad para hacerlo tú mismo», apostilla Viaño, que agradece al Concello de Redondela y a los patrocinadores su apoyo. «Si no fuera por ellos, creo que no podríamos», reconoce. «Es la hostia que nos ayuden. Porque pedirle a alguien que ya está aportando, que haga un esfuerzo mayor, da no sé qué», añade.

«No compensa porque igual sale lo comido por lo servido», subraya, mientras pide una ley de mecenazgo que anime a las empresas privadas a apoyar al deporte. «Lo hacen por amor a la localidad o al club», lamenta.

El día de autos es la culminación, pero detrás hay una labor hercúlea, muy superior a la que la entidad venía manejando años atrás. Y eso que en la competición autonómica, el anfitrión se encarga de cumplir con todos los requisitos. El problema es que la ACT exige más. Muchos más. «La Liga se encarga de la parte más gruesa, de tribunas, balizaje, barco de autoridades y otras muchas cosas», explica Viaño sobre la parte buena. La que no lo es tanto es que, a nivel logístico, hay numerosas exigencias. «Hay un manual y todo», indica. «Tienes que tener unas salas con cierta capacidad, baños para deportistas, otro para autoridades, otro para el público de tribuna.. Un mogollón de voluntarios dirigiendo el tráfico, aparcamientos y demás», incide el presidente.

Los miembros del Club de Remo Chapela posan con su barco junto a las instalaciones de la entidad berete. / Pedro Mina

Además, está la parte puramente humana. El remo genera mucho compañerismo y Chapela quiere estar en esa rueda. «Viene mucha gente de fuera y uno siempre quiere ser hospitalario y dar lo mejor de sí mismo», destaca Antonio, que agradece que cuando va a Euskadi y levanta el teléfono, «todo el mundo ayuda».

Ese factor se amplifica cuando el mandatario habla de sus compañeros de directiva. «Somos una familia. Si no es porque estoy rodeado de gente con la misma ilusión, esto sería imposible», confiesa Viaño, que tiene en la mente disfrutar cuando acabe el verano. «Si seguimos aquí, lo celebraremos», concluye sumido en el doble de esfuerzo para saborear el doble de ilusión.

Juan Zunzunegui: «Es la regata más especial porque es la primera vez en casa»

No es Juan Zunzunegui un hombre que se emocione demasiado o que extienda su discurso para hablar de sentimientos personales. Aun así, el vigués no esconde que la Bandeira Concello de Redondela que hoy se disputa en las aguas que entrena habitualmente «es la más especial» dentro de lo especial que es esta temporada de estreno en la Liga ACT para Chapela. «Es la primera vez en casa», incide el entrenador y remero de la Arealonga.

La prueba será bonita. Esencialmente, porque los remeros tendrán en la orilla a su gente y tiempo para disfrutarla. «En las regatas de fuera, llegas, te concentras, remas y recoges enseguida para ir al hotel o venir de vuelta, que hay muchos kilómetros por delante. Así que, realmente, no hubo ninguna regata para pararnos y vivir el ambiente», analiza Zunzunegui.

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«Aquí en casa o en Bueu, la gente estará más tranquila y podremos gozar un poquito más de ello. Aunque preferimos disfrutar en el agua», desliza el vigués, con su habitual carácter ultracompetitivo. Con él espera contagiar a sus remeros para que este fin de semana gallego -mañana hay cita en Bueu- deje buenos resultados para los beretes en su lucha por la salvación.