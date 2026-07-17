El Celta Femxa Zorka inicia la campaña de abonados

El Celta Femxa Zorka ha hecho pública la campaña de socios para la próxima temporada en LF Endesa. El club establece un plazo para las renovaciones hasta el próximo 11 de agosto y a partir de ese momento abrirá un plazo para los nuevos abonados. Los actuales abonados podrán hacer la renovación en el enlace de su web. Los precios de las renovaciones sufrirán un ligero incremento con respecto a la temporada pasada en la LF Challenge.

El club vigués premiará en esta renovación a los abonados más antiguos. De esta manera, para los que sean abonados desde la temporada 24/25, el precio para la renovación de los adultos (de 26 a 65 años) será de 75 euros. Para los mayores de 65 años, el precio será de 50 euros. Las personas con discapacidad, a través de asociación, 50 euros. Los menores (de 6 a 17 años), 25 euros y los jóvenes de 18 a 25 años, 50 euros. Se mantiene el abono familiar, que consta de dos adultos, 125 euros; y el abono empresa, con cinco carnets, 700 euros.

Si los abonados son desde la temporada 25/26, los precios sufren un ligero incremento. Adulto, 90 euros; mayor y con discapacidad, 60 euros; menor, 30 euros y joven, 60 euros. El abono familiar costará 150 euros y el de empresa se mantiene en los 700 euros.

Los precios para los nuevos abonados serán en categoría adulto, 100 euros; mayor y discapacidad, 70 euros; menor, 35 euros; joven, 70 euros, familiar, 170 euros y empresa, 850 euros. Se establece un nuevo tipo de abono que es el VIP, con asiento a pie de pista, fondo, con un precio de 300 euros.