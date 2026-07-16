Santi Rodríguez, nuevo entrenador para el Bembrive FS en 2ª División

El Bembrive FS cambia el cuerpo técnico de su primer equipo de categoría nacional. Santiago Rodríguez (Baiona, 1977) será el nuevo entrenador principal en 2ª División femenina y contará con Raquel de Souza (Porto Alegre, 1978), como ayudante. Continúa de la temporada pasada Carlos Galán (Vigo, 1991) como responsable de la parcela física.

Este lunes por la tarde, el presidente del Bembrive FS, Manuel Martínez, presentó al nuevo cuerpo técnico a la alcaldesa pedánea de Bembrive, Patricia Otero, que estuvo acompañada por la vocal Antía González. Como cada verano, el club verde presenta a la pedanía sus primeros fichajes, bien jugadoras, bien entrenadores como en este caso. Un acto protocolario que se ha convertido en habitual y con el que la directiva quiere agradecer siempre el apoyo de la Entidad Local Menor de Bembrive, y más en el año del 25 aniversario del club de fútbol sala.

Martínez, acompañado de varios de sus directivos, que seguirán un nuevo mandato al no presentarse lista alternativa para la renovación de su junta, informó a la alcaldesa del paso. Rodríguez llega de una temporada, la 25/26, en la que fue técnico ayudante del Cosmo JNE Yakarta, en la liga profesional masculina de fútbol sala de Indonesia. Allí levantó la Supercopa y la Copa, con el japonés Motonori Baba, de larga trayectoria en Galicia, como técnico principal. En Liga terminaron subcampeones.

Rodríguez es un técnico de largo recorrido. Fue uno de los fundadores del Baíña Futsal en Baiona en 1996, del que llegó a dirigir a su primer equipo y también fue presidente. Se ha curtido como entrenador asistente en reconocidos clubes como el Leis o el Poio Pescamar, a las órdenes de Manu Cossío.

Según explicó el nuevo preparador, el acuerdo “resultó fácil. Tras un año en una liga competitiva como la de Indonesia, me apetecía estar cerca de casa y el Bembrive es el máximo referente en Vigo del fútbol sala femenino”. El acuerdo beneficia a ambas partes: “Para mí era una oportunidad porque conozco el grupo, que lleva muchos años y trabaja muy bien. Me apetecía el reto”, dijo.

Clau, en un partido de la pasada temporada. / FDV

El entrenador baionés conoce el fútbol sala femenino. “Estuve con Manu Cossío de segundo y llevé varios equipos de ligas preferentes en femenino y también las selecciones alevín e infantil de Santiago cuando entrené allí”. Coincidió con Patri Arruti “porque nos enfrentamos cuando ella estaba en Alcorcón y en Marín, con Marina…”.

El relevo de Gael Madarnas no se pone límites. “Hay que ser ambiciosos. Las jugadoras lo exigen porque son muy exigentes. Venimos a competir para estar lo más arriba posible y luego el tiempo nos irá diciendo dónde tenemos que estar, pero hay que ser ambiciosos y aspirar a lo máximo”.

Con él llega la brasileña Raquel como ayudante, una institución del fútbol sala nacional. Desde su llegada al Futsi Navalcarnero, también pasó por Burela en dos etapas, Ourense o Poio, ganando varios títulos. Raquel no solo fue internacional en fútbol sala por Brasil, también en fútbol con la “canarinha”: en el Mundial de 1999 y en los Juegos de Sydney 2000.

Gael Madarnas y Javier Merino

Además, Manuel Martínez y su equipo directivo en el Bembrive FS quieren recuperar el fútbol sala masculino que tantos éxitos dio a la entidad. La consecución del ascenso a Preferente esta última campaña como campeón de 1ª Autonómica llevó a esta decisión.

Así, los objetivos son ambiciosos: ascenso a categoría nacional (3ª División) y para ello el Bembrive se fijó en el dilatado currículo de sus técnicos del primer equipo femenino, Gael Alessandro Madarnas (Lausana, Suiza, 1990) y Francisco Javier Merino (Vigo, 1977), llegados al club en febrero del pasado año.

Merino, también coordinador de las categorías inferiores, y Gael serán los encargados de entrenar tanto al equipo de Preferente Galicia como al de 2ª Autonómica, ambos masculinos. Se da la circunstancia de que Merino fue entrenador del Baíña FS en la temporada 18/19, logrando el ascenso a 3ª División. Aquel verano a Merino lo fichó… Santiago Rodríguez, en aquel momento presidente del club baionés y ahora nuevo entrenador del equipo femenino del Bembrive.

Partido de Copa entre el Bembrive y el Barcelona en 2014 / Ricardo Grobas

En la temporada 2014/15, con “Pitu” de técnico y jugando en 2ª División B, la tercera categoría masculina del país, el Bembrive disputó en el Central de As Travesas (noviembre de 2014) una eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey a partido único frente al FC Barcelona. En el campeonato liguero, espectacular, terminó subcampeón, a un punto del líder. Pero después no pudo afrontar la siguiente temporada por problemas económicos.

El club volvió a recuperar el sénior masculino en 2022 -empezaron en 2ª Autonómica- y ahora se halla en condiciones de apostar por un ascenso. A la directiva le convenció contar con un plantel muy comprometido y que la solución adecuada y experimentada la tenían ya en casa.